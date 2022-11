L’exercice peut-il renforcer votre immunité ?

Même si vos niveaux de cytokines et de cellules immunitaires diminuent deux ou trois heures après l’arrêt de l’exercice, a déclaré le Dr Nieman, votre système immunitaire devient plus réactif et capable d’attraper les agents pathogènes plus rapidement au fil du temps si vous vous entraînez tous les jours. “Votre système immunitaire est amorcé et il est en meilleure forme pour faire face à une charge virale à tout moment”, a-t-il déclaré.

Chez les humains en bonne santé, l’activité physique a également été associée à une réduction de l’inflammation chronique. Une inflammation généralisée peut être extrêmement dommageable, voire retourner vos propres cellules immunitaires contre votre corps. C’est un facteur de risque connu pour Covid-19, a déclaré le Dr Nieman. Par conséquent, il est logique que la réduction de l’inflammation puisse améliorer vos chances de combattre l’infection, a-t-il déclaré.

La recherche montre également que l’exercice peut amplifier les avantages de certains vaccins. Les personnes qui s’entraînaient juste après avoir reçu leur vaccin Covid-19, par exemple, semblaient produire plus d’anticorps. Et dans les études sur les adultes plus âgés qui ont été vaccinés au début de la saison de la grippe, ceux qui ont fait de l’exercice avaient des anticorps qui ont duré tout l’hiver.

L’exercice offre une multitude d’avantages plus larges pour la santé qui peuvent aider à réduire l’incidence et la gravité de la maladie, a déclaré le Dr Stuart Ray, spécialiste des maladies infectieuses à la Johns Hopkins University School of Medicine. L’intégration d’une marche, d’un jogging, d’une séance de gym ou d’un sport de choix dans votre routine est connue pour aider à réduire l’obésité, le diabète et les maladies cardiaques, par exemple, qui sont tous des facteurs de risque de grippe grave et de Covid-19. L’exercice peut vous aider à obtenir un sommeil plus réparateur, à améliorer votre humeur et à améliorer votre métabolisme de l’insuline et votre santé cardiovasculaire, améliorant ainsi vos chances contre la grippe et le Covid-19. Il est difficile de savoir, a déclaré le Dr Ray, si les avantages proviennent de changements directs du système immunitaire ou simplement d’une meilleure santé globale.

La recherche ne peut que nous en dire beaucoup.

Le Dr Peter Chin-Hong, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco, a convenu que davantage de recherches étaient nécessaires avant que les scientifiques puissent identifier un mécanisme spécifique ou un lien de causalité. En attendant, dit-il, il est important de ne pas trop y croire.

“Pour l’instant, vous ne pouvez pas dire:” Je vais aller au gymnase pour éviter d’attraper Covid “”, a déclaré le Dr Chin-Hong. Le problème avec l’étude de l’effet précis de l’activité physique sur l’immunité est que l’exercice n’est pas quelque chose que les scientifiques peuvent facilement mesurer sur une échelle linéaire, a déclaré le Dr Ray. “Les gens font de l’exercice de différentes manières.”