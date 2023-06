L’exercice peut effacer le risque génétique de diabète de type 2

Mais des recherches récentes montrent également que les exercices d’endurance comme le cyclisme et la course peuvent améliorer le fonctionnement des gènes, en particulier les gènes liés à la santé métabolique.

« Alors que les gènes s’adaptent aux stimuli qu’ils reçoivent par l’exercice, ils fonctionnent de manière légèrement différente », a déclaré Mark Chapman, PhD, professeur adjoint d’ingénierie intégrée à l’Université de San Diego et auteur principal de une étude sur ce sujet.

Par exemple, les gènes pourraient fournir plus d’oxygène à vos muscles ou apprendre à réguler votre glycémie plus efficacement, a-t-il déclaré. Au fil des décennies, ces adaptations génétiques pourraient aider à prévenir le diabète et d’autres maladies métaboliques. Pourtant, « même un mois d’entraînement peut faire la différence », a déclaré Chapman.

Comment savoir si vous vous entraînez suffisamment ?

Pour la prévention du diabète, une activité modérée à vigoureuse était essentielle, selon l’étude.

Une activité modérée signifie que vous respirez un peu plus fort et que vous transpirez probablement légèrement. Une marche rapide, une balade à vélo sur un terrain plat, ou même le jardinage et les tâches ménagères suffiront, tant que vous travaillez un peu plus fort ou que vous vous déplacez un peu plus vite.