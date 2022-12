l’exercice peut augmenter l’efficacité des vaccins Covid-19

Le fait d’être le plus protégé contre les conséquences graves après une infection à Covid-19 est largement attribué à la vaccination. Mais l’efficacité de la piqûre peut être améliorée par l’activité physique, une nouvelle étude trouvé.

Selon nouvelle recherche publié dans le British Journal of Sports Medicine.

“Plus la dose d’exercice est élevée, plus l’effet protecteur est important, évidemment dans une certaine mesure”, a déclaré Jon Patricios, professeur de médecine du sport et de l’exercice à l’Université Wits de Johannesburg et co-auteur de l’étude, à CNBC Make It.

Alors, à quelle fréquence et à quelle intensité devriez-vous faire de l’exercice pour tirer le meilleur parti de vos vaccinations contre le Covid-19 ? Voici ce que Patricios et ses co-auteurs ont découvert.

2,5 heures d’exercice par semaine peuvent augmenter la protection contre les conséquences graves de Covid chez les personnes vaccinées

Les chercheurs ont découvert que les personnes vaccinées les mieux protégées contre les conséquences graves, comme l’hospitalisation, après une infection à Covid-19, suivaient ces directives d’exercice :

La fréquence: Ils ont effectué au moins 150 minutes, ou deux heures et demie, d’activité physique chaque semaine.

Ils ont effectué au moins 150 minutes, ou deux heures et demie, d’activité physique chaque semaine. Intensité: Leur activité physique était d’intensité modérée, ce qui signifie que leur fréquence cardiaque se situait entre 70 % et 79 % de leur fréquence cardiaque maximale pendant l’exercice.

Les participants de ce groupe étaient 2,8 fois moins susceptibles de développer des conséquences graves de Covid-19 que les personnes qui rarement exercer. Ou, en termes plus simples, leurs vaccins étaient 25% plus efficaces pour les protéger de ces résultats que les personnes sédentaires.

Dans une vidéo intégrée à l’étude, des représentations visuelles de l’haltérophilie et de la course sont mises en évidence comme certains des exercices auxquels le groupe s’est livré.

“Il est probable qu’à un niveau d’activité physique plus élevé, vous obteniez une stimulation plus positive de cette réponse immunitaire”, déclare le Dr Elizabeth Joy, directrice médicale principale du bien-être et de la nutrition chez Intermountain Healthcare, qui n’a pas participé à l’étude. .

“En retour, cela entraîne la diminution observée du fardeau de la maladie.”

Pourtant, même les personnes vaccinées qui ont fait de l’exercice entre 60 minutes et 149 minutes étaient 1,4 fois moins susceptibles d’avoir des cas graves d’infection à Covid.

Voici comment l’étude a été menée

Les chercheurs ont analysé les données recueillies auprès du plus grand assureur maladie d’Afrique du Sud sur près de 200 000 adultes vaccinés dans le pays, hommes et femmes compris. Au moment où l’étude a été menée, seul le vaccin Johnson & Johnson était disponible.

Les données comprenaient les résultats des tests PCR Covid-19 de février à octobre 2021. Et le nombre de minutes d’activité physique, le nombre de pas et les données de fréquence cardiaque ont été suivis pour chaque personne utilisant un appareil portable.

L’exercice peut également réduire les risques de résultats graves de Covid chez les personnes non vaccinées

“Nous avons eu un autre étude qui a montré que chez les personnes qui ont contracté le Covid – et il s’agissait de personnes non vaccinées – celles qui pratiquaient les 150 minutes d’exercice recommandées par semaine avaient de meilleurs résultats », explique Patricios.

“Ils ont été moins admis dans les hôpitaux, moins d’entre eux étaient aux soins intensifs et sous respirateurs et moins d’entre eux sont morts.”

Semblable à ses recherches, un étude a été menée sur plus de 48 000 participants atteints de Covid, avant que les vaccins ne soient disponibles, pour déterminer si l’exercice était associé à un risque plus faible de conséquences graves de la maladie.

Les chercheurs ont découvert que ceux qui marchaient ou s’entraînaient régulièrement, avant l’infection, étaient environ deux fois moins susceptibles d’être hospitalisés en raison de Covid.

“Cela ne fait qu’ajouter à cette base de preuves que les personnes qui sont plus actives physiquement sont en meilleure santé”, déclare Joy.

Bien qu’il ait été largement étudié que l’exercice peut réduire les risques de maladies non transmissibles telles que la démence et cancer“l’activité physique est également une stratégie efficace pour prévenir les maladies transmissibles comme le Covid-19”, note Joy.

En ce qui concerne l’activité physique pour de meilleurs résultats pour la santé, dit-elle, “aucune n’est mauvaise, certaines sont bonnes [and] plus c’est mieux.”

