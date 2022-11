L’exercice peut aider à combattre le cancer du côlon, même si le patient est obèse

Par Cara Murez Journaliste de la journée de la santé

JEUDI 17 nov. 2022 (HealthDay News) — Une activité physique modérée et régulière peut aider à prolonger la vie des personnes atteintes d’un cancer du côlon, selon une nouvelle étude. L’exercice est même utile pour les patients obèses atteints de cancer, réduisant l’inflammation et améliorant les communautés bactériennes du microbiome intestinal, ont montré les résultats. “L’inflammation est un processus clé à l’origine du cancer colorectal. Nous connaissons un IMC élevé [body mass index] provoque une inflammation dans tout le corps », a expliqué la co-auteure de l’étude, Cornelia Ulrich. Elle est directrice exécutive du Comprehensive Cancer Center du Huntsman Cancer Institute à Salt Lake City. “L’obésité est sur le point de devenir la première cause de cancer aux États-Unis, dépassant le tabagisme. Plus de 13 cancers sont liés à l’obésité”, a déclaré Ulrich dans un communiqué de presse de l’institut. “Il est important que nous comprenions qu’un exercice modéré peut aider les patients atteints de cancer colorectal à réduire l’inflammation, à améliorer leur santé intestinale et à vivre plus longtemps, même s’ils sont en surpoids ou obèses.” Les chercheurs ont trouvé ces avantages pour les patients indépendamment de leur IMC.

L’étude a été menée dans le cadre de l’étude ColoCare sur des patients atteints d’un cancer du côlon nouvellement diagnostiqué. Des chercheurs en Allemagne ainsi qu’en Utah ont évalué des échantillons de selles de 179 patients atteints d’un cancer du côlon de stade 1 à 4 inscrits entre octobre 2010 et mars 2018. Ils ont découvert que des niveaux d’activité physique plus élevés étaient associés à une plus grande diversité du microbiome intestinal, un indicateur d’un intestin sain. Les résultats ont été publiés dans l’American Journal of Cancer Research. “Un patient actif a un microbiome plus diversifié et une plus faible abondance de bactéries favorisant le cancer colorectal, et des quantités plus élevées de bactéries qui protègent contre le cancer colorectal”, a déclaré la co-auteur Caroline Himbert, chercheuse au sein du groupe d’Ulrich. “Notre étude suggère que personne n’a besoin d’être un athlète pour bénéficier des avantages”, a-t-elle déclaré dans le communiqué. “Cela peut être des activités faciles. Le simple fait de rester actif est très bénéfique.” Les chercheurs ont qualifié ces résultats d’étape importante dans la compréhension de l’impact d’un intestin sain sur les résultats du cancer du côlon. L’étude ne peut pas prouver que l’exercice éloignera le cancer du côlon. Mais les chercheurs ont déclaré que les futures études devraient évaluer différentes tailles d’effet en fonction du type d’exercice, de l’intensité et de la composition corporelle.