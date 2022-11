L’exercice pendant la chimiothérapie peut vous aider à combattre les effets du traitement

1er novembre 2022 — Faire de l’exercice pendant une chimiothérapie peut aider les patients atteints de cancer à surmonter les effets débilitants du traitement et à reprendre une vie normale plus rapidement.

C’est selon un nouveau étude de 266 patients subissant une chimiothérapie pour un cancer des testicules, du sein ou du côlon ou un lymphome non hodgkinien. Tous les participants ont pris part à un programme d’exercices de 6 mois, mais la moitié a commencé le programme pendant leur traitement de chimiothérapie (3 mois avant la fin prévue de leur chimio), tandis que l’autre moitié a commencé après la fin de la chimio.

Des recherches antérieures ont montré que l’exercice est bénéfique pour les patients atteints de cancer, mais c’est la première à examiner comment le moment de l’exercice peut avoir un impact sur les effets du traitement.

Ceux qui ont travaillé pendant la chimiothérapie ont vu une plus petite baisse de la consommation maximale d’oxygène, ou pic de VO2 – un indicateur de la forme physique générale – après la fin de leur chimiothérapie. À ce stade, leur pic de VO2 avait diminué d’environ la moitié de celui de l’autre groupe.

Ils ont également constaté de plus petites baisses de force, de qualité de vie et de fonction physique. Et ils ont signalé moins de fatigue.