L’exercice lié à un risque de mortalité plus faible chez les patients atteints de démence

L’activité physique, quelle que soit son intensité, après un diagnostic de démence, est associée à un risque de décès environ 30 % inférieur, selon une étude publiée en ligne dans le Journal britannique de médecine du sport.

Les résultats amènent les chercheurs à conclure que les personnes concernées devraient être encouragées à maintenir ou à commencer une routine d’exercice, d’autant plus que l’espérance de vie moyenne après un diagnostic de démence peut être seulement d’environ 4 à 5 ans.

Des recherches publiées précédemment ont établi un lien entre l’activité physique et un risque moindre de décès chez les personnes atteintes de la maladie, mais ces études se sont concentrées sur un seul moment. Il n’est donc pas clair si les changements dans la quantité ou l’intensité de l’activité physique avant et après le diagnostic pourraient avoir une influence, disent les chercheurs.

Pour approfondir cette question, ils se sont appuyés sur les données de la base de données du service national coréen d’assurance maladie, portant sur 60 252 personnes nouvellement diagnostiquées avec une démence entre 2010 et 2016 et qui avaient subi des examens de santé 2 ans avant et après leur diagnostic.

L’âge moyen des participants était de 74 ans, et 43 276 (72 %) d’entre eux souffraient de la maladie d’Alzheimer et 7 536 (12,5 %) souffraient de démence vasculaire.

L’activité physique a été évaluée à chacun des contrôles à l’aide du questionnaire international sur l’activité physique – forme courte (IPAQ-SF).

Les exercices tels que la course à pied, l’aérobic, le vélo rapide et l’escalade pendant plus de 20 minutes ont été définis comme une intensité vigoureuse ; l’intensité modérée comprenait la marche rapide, le tennis en double et le vélo à un rythme régulier pendant plus de 30 minutes ; l’intensité lumineuse incluait des activités telles que marcher pendant plus de 30 minutes.

L’activité physique régulière était définie comme un exercice d’intensité vigoureuse 3 fois ou plus par semaine, pendant au moins 20 minutes, ou un exercice d’intensité modérée 5 fois ou plus par semaine, pendant au moins 30 minutes.

Les participants ont été classés en fonction des changements dans leur activité physique régulière au cours des 2 années précédant et suivant leur diagnostic : non-pratiquants (78 % ; 47 050) ; les abandons (un peu plus de 10 % ; 6 212 ); entrées (8%; 4801); et les mainteneurs (un peu plus de 3,5 % ; 2 189).

Au cours d’une période de surveillance moyenne de près de 4 ans jusqu’à fin 2019, 16 431 (27 %) des participants à l’étude sont décédés.

La participation soutenue à une activité physique régulière avant et après le diagnostic de démence était associée à la plus grande réduction du risque de décès, quel que soit le type de démence.

Et des niveaux d’activité physique plus élevés après le diagnostic étaient associés à une diminution du risque de décès qui dépendait de la quantité, mais pas de l’intensité.

Par rapport au fait de rester inactif, le maintien d’une routine d’exercice était associé à un risque de décès inférieur de 29 %. S’il s’agissait d’une intensité lumineuse, le risque était 30 % inférieur. Les réductions du risque pour une activité d’intensité modérée et vigoureuse étaient respectivement de 26 % et 30 %.

Et la pratique d’exercices de toute intensité après le diagnostic était associée à un risque de décès d’au moins 20 % inférieur.

En considérant l’activité physique comme variable continue, le risque de décès a diminué de 3 % pour chaque augmentation hebdomadaire de 100 MET ; l’équivalent de l’ajout de 5 minutes de marche rapide 5 jours par semaine ; démence.

Les MET expriment la quantité d’énergie (calories) dépensée par minute d’activité physique, par rapport à l’énergie dépensée au repos.

Il s’agit d’une étude observationnelle et ne peut donc pas en établir la cause. Et les chercheurs reconnaissent que leurs résultats pourraient être dus à une causalité inverse, selon laquelle les personnes souffrant de démence moins grave et de moins de limitations fonctionnelles pourraient être plus susceptibles de rester physiquement actives. Les informations sur le type d’activité physique déclaré par les participants n’étaient pas non plus disponibles.

Néanmoins, les chercheurs affirment : « En s’appuyant sur l’effet protecteur établi de [physical activity] contre la mortalité toutes causes confondues, notre étude suggère que même à de faibles niveaux, [physical activity] pourrait diminuer considérablement le risque de mortalité chez les personnes atteintes de démence.

Ils concluent : « Notre étude met en valeur la valeur clinique potentielle d’encourager les personnes atteintes de démence à maintenir ou à commencer une activité physique, quelle que soit son intensité, après leur diagnostic de démence. »