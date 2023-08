L’exercice, la nature et la socialisation rendent-ils les gens plus heureux ? La recherche suggère que nous ne savons pas vraiment

Hannah Ali se sent plus heureuse lorsqu’elle peut emmener son chien, Ella, se promener et retrouver ses amis.

« Les humains sont des animaux sociaux, alors quand vous passez du temps avec vos amis, votre famille… je pense que c’est ce qui vous rend le plus heureux », a déclaré Ali, un résident de Toronto.

En tant qu’immigrante au Canada, Ali dit connaître beaucoup de gens qui ont également laissé leur famille et leurs amis derrière eux dans leur pays d’origine et elle voit à quel point la perte de ces liens sociaux les affecte.

« L’aspect social leur manque », a-t-elle déclaré. « Je pense que cela affecte vraiment leur humeur et leur qualité de vie globale ici. »

Mais un revue récente de la recherche sur le sujet suggère que malgré des décennies d’études scientifiques, les experts ne savent toujours pas si certaines des stratégies les plus courantes favorisant le bonheur, comme la socialisation, fonctionnent réellement.

Le bonheur est un sentiment que les gens peuvent poursuivre toute leur vie. Souvent, cette quête implique de faire certaines activités, comme voir des amis ou sortir se promener.

Des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) ont décidé d’examiner s’il existe des preuves solides étayant l’efficacité de ces activités. Ils ont commencé par rechercher des expressions telles que « des moyens scientifiquement prouvés pour être plus heureux » sur Google et ont examiné les activités recommandées dans les liens des 10 premières pages de résultats.

À partir de là, ils ont identifié les cinq façons les plus courantes suivantes de rechercher le bonheur :

Socialiser.

Être dans la nature.

Exprimant sa gratitude.

Faire de l’exercice.

Pleine conscience/méditation.

Après avoir examiné des dizaines d’études portant sur ces cinq stratégies, ils ont constaté qu’il n’existe pas beaucoup de recherches rigoureuses pour prouver qu’elles nous rendent plus heureux.

Hannah Ali, une résidente de Toronto, est assise au bord de l’eau avec son chien, Ella. Elle dit que promener son chiot et rencontrer des amis améliore son humeur. (Jennifer La Grassa/CBC)

L’auteur principal de la revue prévient que les résultats ne devraient pas décourager ceux qui apprécient les activités suggérées.

« Si vous êtes quelqu’un qui, par exemple, s’entraîne tous les jours et apprécie vraiment cela, vous devriez absolument vous y tenir, et si vous trouvez que cela vous rend heureux, c’est fabuleux », a déclaré Elizabeth Dunn, professeur de psychologie à UBC.

« Tout ce que nous disons, c’est qu’il n’existe pas de preuves vraiment solides que, dans l’ensemble, pour une personne typique, cet exercice… ou que ces autres stratégies favorisent de manière fiable le bonheur. »

L’auteur principal de la revue, Dunigan Folk, affirme que même si les gens ne devraient pas cesser de faire ce qui les rend heureux, les résultats sont importants pour ceux qui consacrent du temps ou de l’argent à essayer de se sentir bien.

« Cela peut être frustrant si vous essayez quelque chose qui, au moins, selon le consensus, est fortement soutenu scientifiquement et que cela ne fonctionne pas pour vous, et cela peut conduire à un sentiment de désespoir », a déclaré Folk, étudiant au doctorat en psychologie à l’UBC. .

REGARDER | Ce qui te rends heureux? Les gens interviennent :

« Les preuves ne sont pas encore là »

L’étude définit le bonheur comme un « bien-être subjectif », qui inclut le fait d’avoir plus de sentiments positifs que de négatifs et de se sentir globalement satisfait de la vie.

Les chercheurs ont parcouru la littérature pour trouver des essais contrôlés randomisés qui suivaient ce qu’ils considèrent comme les normes expérimentales les plus récentes et les plus robustes. Ils voulaient notamment s’assurer que les études impliquées un grand nombre de participants et que les auteurs des études avaient prédéterminé comment ils allaient analyser les données, ce qui rend plus probable que les résultats pourraient être reproduits.

Les auteurs ont examiné des études qui, selon leur conception, comptaient au minimum 45 participants ou 86 s’ils ne testaient qu’une seule intervention.

Dunigan Folk, à gauche, et Elizabeth Dunn sont toutes deux étudiantes à l’Université de la Colombie-Britannique. Ils disent avoir trouvé surprenant qu’il n’y ait pas autant de preuves de haute qualité soutenant certaines des activités populaires que les gens pratiquent pour se sentir plus heureux. (Soumis par Dunigan Folk et Elizabeth Dunn)

Ils ont réduit plus de 11 000 études à 57 qui ont été évaluées par des pairs et répondaient à leurs critères. La plupart des articles ont été publiés après l’an 2000.

À partir de celles-ci, ils ont découvert que les cinq stratégies les plus citées ont fait l’objet de très peu de recherches solides suggérant qu’elles améliorent l’humeur de manière fiable.

« Ce n’est pas comme s’il existait des preuves solides que ces choses ne fonctionnent pas », a déclaré Folk.

« C’est simplement le fait que ces études ont tendance à ne pas répondre aux normes relatives aux preuves de haute qualité, et il est donc difficile de savoir exactement quels sont les effets de ces comportements sur le bonheur. »

Bien que les preuves solides de leur efficacité soient minces, la gratitude et les interactions sociales, telles que parler à des inconnus et être plus extraverti, ont fait l’objet d’un peu plus de recherches pour étayer leur impact sur le bonheur, selon les chercheurs.

« Il n’existe pas encore de preuve que ces stratégies soient réellement utiles en termes de promotion du bonheur au niveau de la population », a déclaré Dunn.

Mais les experts qui utilisent des activités telles que l’exercice et la pleine conscience dans leur travail affirment que le bonheur peut être un concept nuancé et que les critères des chercheurs sont trop restrictifs.

Deux experts qui ont parlé à CBC ont contesté trois aspects de l’approche de Dunn et Folk en particulier :

1. Elles incluaient uniquement des études portant sur des patients présentant un niveau de bonheur de base.

Dunn et Folk ont ​​limité leur recherche aux études portant sur des personnes n’ayant pas reçu de diagnostic de trouble de l’humeur, comme l’anxiété ou la dépression.

Eli Puterman, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’activité physique et la santé à l’UBC, affirme qu’il s’agit d’un « défaut majeur », car les gens qui tentent de devenir plus heureux ont souvent des symptômes plus dépressifs selon certaines recherches.

« Donc, vous excluez les personnes qui en auraient besoin [activities] le plus », a déclaré Puterman, qui est également professeur agrégé de kinésiologie à l’UBC.

« Si vous êtes déjà heureux, comment puis-je vous rendre plus heureux ? Je ne peux déplacer votre bonheur et votre bien-être que si votre bien-être est faible. »

Eli Puterman, à gauche, est professeur agrégé à l’École de kinésiologie de l’Université de la Colombie-Britannique et Bassam Khoury est professeur agrégé de psychologie éducative et de counseling à l’Université McGill. Ils critiquent tous deux les conclusions de Dunn et Folks, même s’ils conviennent que le domaine pourrait toujours utiliser des preuves plus solides. (Jennifer La Grassa/CBC, soumis par Bassam Khoury)

Puterman affirme que la majorité des essais contrôlés randomisés sur l’exercice se concentrent sur des personnes ayant un diagnostic ou des symptômes d’un trouble de santé mentale.

Souvent, dit-il, ces études comportent des résultats liés à l’humeur, mais ceux-ci pourraient être un résultat secondaire et non l’objectif initial, de sorte qu’ils n’auraient pas été pris en compte dans l’analyse de Dunn et Folk.

Selon Puterman, cette recherche a montré de manière fiable que les personnes qui font de l’exercice connaissent une santé mentale et un bien-être améliorés, qu’elles présentent ou non des symptômes de santé mentale.

De même, Bassam Khoury, professeur agrégé en psychologie de l’éducation et du conseil à l’Université McGill à Montréal dont les recherches portent sur la pleine conscience, affirme qu’une grande partie de la la plus prometteuse des recherches sur l’efficacité de la pleine conscience ont été menées auprès de personnes présentant un diagnostic clinique ou des symptômes de troubles psychiatriques.

2. Ils ont exclu les études plus petites et celles qui ne s’engageaient pas sur la manière dont les données seraient analysées.

Khoury dit qu’en fixant un seuil élevé pour la taille des études qu’ils étaient prêts à inclure, Dunn et Folk n’ont pas suffisamment pris en compte le fait que les études dans le domaine de la recherche sur le bien-être peuvent avoir du mal à retenir les participants.

En règle générale, les chercheurs doivent suivre l’humeur quelques heures par semaine pendant quelques mois. Des études plus longues présentent un risque d’abandon scolaire. Et les études impliquant un grand nombre de personnes et s’étendant sur de longues périodes coûtent souvent plus cher.

En conséquence, dit-il, les études d’intervention basées sur la pleine conscience peuvent s’avérer plus difficiles que d’autres types d’expériences en sciences sociales, par exemple, dans lesquelles les chercheurs n’ont besoin que de 15 à 20 minutes avec chaque participant.

Mais ce n’est pas parce qu’une étude est plus petite qu’elle doit être ignorée, dit Khoury.

Pendant ce temps, Puterman affirme que le refus d’inclure des études qui ne pré-engageaient pas leur analyse était « imparfait » parce que cette approche n’est devenue la norme qu’au cours de la dernière décennie, alors qu’une grande partie de la recherche dans ce domaine a été publiée avant cela.

En conséquence, il craint que les chercheurs n’aient rejeté « certaines des recherches les plus importantes dans ce domaine ».

Folk reconnaît que même si les études comptaient un nombre élevé de participants et que les chercheurs prédéterminaient la manière dont ils analyseraient leurs résultats, cela ne signifie pas que la recherche est sans faille. Mais, dit-il, ce sont les meilleures normes actuelles pour mesurer la recherche et garantir qu’elle est de meilleure qualité.

3. Leur définition du bonheur était étroite.

Les auteurs reconnaissent qu’ils ont utilisé une définition très stricte du bonheur et n’ont pas vraiment pris en compte les autres sentiments qui pourraient indirectement avoir un impact sur l’humeur d’une personne.

Khoury dit que cette approche signifie que l’examen n’a pas pris en compte les autres effets bénéfiques des cinq stratégies qui pourraient avoir le bonheur comme sous-produit.

En particulier, dit-il, ils n’ont pas examiné les études mesurant la qualité de vie, qui sont souvent utilisées dans la recherche sur la pleine conscience.

Khoury souligne une revue systématique de 2020 qui ne s’intéressait pas spécifiquement au bonheur, mais révélait que les stratégies de pleine conscience peuvent améliorer le bien-être et la qualité de vie des personnes qui n’ont pas de problèmes de santé mentale.

Les chercheurs affirment que leurs travaux constituent un appel à l’action pour que la communauté scientifique réalise des études plus solides qui correspondent aux normes de recherche contemporaines afin de fournir davantage de preuves de l’efficacité de ces types de stratégies de bonheur. (Jennifer La Grassa/CBC)

Khoury a qualifié les conclusions de Dunn et Folk de « un peu prématurées et non nuancées » et a déclaré que c’est précisément cette nuance qui rend l’étude dans ce domaine si complexe.

« Je ne devrais pas méditer uniquement parce que je veux être plus heureux », a-t-il déclaré. « Je devrais venir méditer [because I] Je veux être plus conscient, plus présent, plus compréhensif et peut-être devenir une meilleure personne. »

Des preuves plus rigoureuses sont nécessaires

Khoury et Puterman conviennent que des essais plus robustes sont nécessaires, mais ils ne sont pas d’accord avec la manière dont la revue soutient cet objectif.

« Nous avons besoin de meilleurs essais, nous avons besoin de meilleures preuves… [but] Je ne pense pas que vous rejetiez toutes les preuves antérieures à cause de cela », a déclaré Puterman.

Il dit qu’il aurait aimé voir les chercheurs évaluer toutes les recherches disponibles et les évaluer selon leur qualité ou leur qualité, puis évaluer séparément les études qui répondaient à leurs critères de qualité élevée.

Dunn et Folk espèrent que leurs résultats constitueront un appel à l’action pour la communauté des chercheurs.

« Une chose que nous avons… découverte, c’est que le public se soucie vraiment de ces approches », a déclaré Dunn. « Ils suscitent beaucoup d’intérêt et je pense donc que nous devons travailler dur pour les mettre en valeur. [a] test plus rigoureux.

L’interaction sociale, en particulier le fait de parler à des inconnus et d’être extraverti, était l’une des activités améliorant l’humeur qui, selon les chercheurs, présentait des preuves plus solides que d’autres pour accroître le bonheur. (Jennifer La Grassa/CBC)

Quant à Ali, même si elle est surprise par les conclusions de l’étude, aucune recherche scientifique n’est susceptible de la faire reconsidérer ses choix quant à l’endroit où elle trouve le bonheur.

« Cela ne va certainement pas me faire changer d’avis », a-t-elle déclaré. « Je continuerai à faire des choses qui me rendent heureuse. »