L’exercice intense pourrait réduire votre appétit, selon une étude

Enfin, les chercheurs ont vérifié la présence de lac-phe chez d’autres créatures faisant de l’exercice. Ils l’ont d’abord trouvé dans le sang des chevaux de course à des niveaux beaucoup plus élevés après une course difficile qu’auparavant. Ensuite, ils ont demandé à huit jeunes hommes en bonne santé de faire de l’exercice trois fois : une fois en faisant du vélo à un rythme tranquille pendant 90 minutes, une autre fois en soulevant des poids et une troisième fois avec plusieurs sprints de 30 secondes sur un vélo stationnaire. Les niveaux sanguins de lac-phe ont culminé après chaque type d’exercice, mais ils étaient les plus élevés après les sprints, suivis de la musculation. L’exercice prolongé et doux a produit le moins.

En d’autres termes, plus l’exercice était intense, plus la lac-phe était produite et, du moins chez la souris, plus l’appétit semblait chuter.

« Les résultats sont fascinants et ajoutent une nouvelle dimension à notre réflexion sur l’exercice et la régulation du poids corporel », a déclaré Richard Palmiter, professeur de biochimie à l’Université de Washington à Seattle et expert en neurobiologie du comportement qui ne faisait pas partie de la nouvelle étude.

« Nous avons toujours su que notre menu actuel de molécules qui semblent réguler l’appétit et l’apport alimentaire, telles que la leptine, la ghréline, etc., était incomplet et ce nouveau métabolite/molécule de signalisation est un ajout potentiellement important à cette liste », a déclaré Barry Braun. , directeur exécutif du Human Performance Clinical Research Lab de la Colorado State University à Fort Collins, qui étudie l’exercice et le contrôle du poids. Il n’a pas participé à la nouvelle étude.

En supposant que ce processus fonctionne de la même manière chez l’homme que chez la souris, la découverte de lac-phe fournit une leçon utile. Si nous voulons éviter de nous gaver après une séance d’entraînement, nous devrons peut-être augmenter l’intensité, a déclaré Jonathan Z. Long, professeur de pathologie à la Stanford University School of Medicine et auteur principal de la nouvelle étude.

Cette idée a un sens intuitif et évolutif, a-t-il ajouté. « Si vous sprintez depuis un rhinocéros ou une autre menace, le système nerveux autonome crie au cerveau pour arrêter la digestion et tout autre processus inutile. »