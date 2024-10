L’exercice « extrême » d’un nageur aide les autres personnes atteintes de SEP

Lorsque Susan Simmons a voulu récolter des fonds pour les personnes atteintes de SP, elle a sauté dans le détroit de Juan de Fuca et a nagé de Port Angeles à Ogden Point.

Lorsque Susan Simmons a voulu collecter des fonds pour soutenir les personnes atteintes de sclérose en plaques, elle a sauté dans le détroit de Juan de Fuca et a nagé 33 kilomètres de Port Angeles à Ogden Point.

Peu de temps après cet exploit de 2017, la MS Wellness Centre Association of Vancouver Island a été créée.

«C’est ainsi que nous avons réuni les fonds initiaux pour le groupe», a déclaré Simmons, qui s’est découvert une passion pour la natation après avoir reçu un diagnostic de SP il y a 30 ans.

Simmons, 59 ans, a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de traverser le détroit à la nage au début, mais qu’elle était déterminée à faire quelque chose pour la communauté SEP après la fermeture d’un centre local de SEP en 2016.

« Je voulais qu’ils sachent qu’il y a des gens ici qui s’en soucient et que je m’en soucie suffisamment pour sauter dans ce plan d’eau fou. »

Ses précédentes courses de distance à l’époque comprenaient une double traversée de 70 kilomètres du lac Cowichan en 2014. Elle prévoit également nager autour de l’île Pender l’été prochain afin de recueillir à nouveau des fonds pour le centre.

Simmons a déclaré que le centre vient de recevoir une subvention de 10 000 $ de la Fondation Victoria qui a permis de financer des brochures et d’autres moyens d’informer les gens sur les services qu’il offre.

« Le moment de l’octroi de la subvention était parfait », a-t-elle déclaré. « Nous voulons faire un travail de sensibilisation auprès des physiothérapeutes, des médecins et de différentes cliniques, et simplement leur faire savoir que nous sommes là.

« Nous voulons commencer à augmenter le nombre de personnes que nous aidons. »

Le centre est en grande partie virtuel et les membres se réunissent régulièrement dans divers endroits, y compris une discussion hebdomadaire autour d’un café au centre commercial Hillside et une rencontre mensuelle au centre de bien-être Yakimovich sur Hillside Avenue, a déclaré Simmons.

« Nous y faisons des séances d’éducation. Nous avons des gens qui viennent parler de différents types de thérapies, de thérapies alternatives et de thérapies révolutionnaires, des choses comme ça.

Il offre également un cours d’aquaforme au Centre récréatif d’Esquimalt.

Simmons a déclaré que le centre compte environ 200 membres qui souffrent de SEP, un trouble neurologique dégénératif affectant le cerveau et la moelle épinière. Ils connaissent tous l’importance de prendre soin de soi lorsqu’on souffre de SEP, a-t-elle déclaré.

«Nous voulons toujours partir d’un point de départ axé sur le bien-être : plus vous êtes en bonne santé, mieux vous serez en mesure de gérer votre maladie.»

C’est une approche très différente de celle qu’elle avait adoptée lorsqu’elle a eu la SEP pour la première fois, a déclaré Simmons.

« Quand on m’a diagnostiqué, on m’a dit de ne pas faire d’exercice », a-t-elle déclaré. « Maintenant, ils disent que c’est très bon pour toi. »

Simmons a cependant plaisanté en disant qu’elle avait pris l’encouragement à faire de l’exercice « à l’extrême ».

Elle a déclaré que lorsque les gens reçoivent un premier diagnostic de SEP, ils ne savent pas comment ils seront affectés ni quelle sera la gravité de leurs symptômes. Il est donc utile d’avoir quelqu’un à qui parler qui souffre également de la maladie.

« Tu es terrifiée », dit-elle. « Ce que nous souhaitons pour les personnes nouvellement diagnostiquées, c’est qu’elles puissent parler à quelqu’un qui souffre de SEP. Nous pouvons leur fournir des informations.

Bien que la SEP puisse se développer à tout âge, elle apparaît le plus souvent entre 20 et 40 ans. Les symptômes peuvent inclure une raideur musculaire, une faiblesse des jambes, une vision floue, des problèmes intestinaux et vésicaux et des problèmes mentaux tels que l’oubli.

Le Canada a l’un des taux de SEP les plus élevés au monde, avec environ 90 000 personnes diagnostiquées, dont environ 8 500 en Colombie-Britannique.

Environ 12 Canadiens reçoivent un diagnostic de SP chaque jour, et environ 75 pour cent des Canadiens atteints de SP sont des femmes.

Pour en savoir plus sur le centre et ses services, visitez mswellnesscentre.ca/.

[email protected]