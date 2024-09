L’exercice est un médicament : l’impact de l’activité physique sur les personnes atteintes de la maladie de Parkinson

L’exercice est un médicament. C’est la philosophie Dr. Philip Millar Il faut respecter cette règle, peu importe les circonstances de la santé. Lorsque le professeur de l’Université de Guelph et son équipe ont entrepris d’évaluer l’impact que l’exercice peut avoir sur les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, les résultats ont encore une fois confirmé la justesse de sa croyance.

Dans une étude récemment publiée dans le Journal de physiologie appliquéeMillar et ses co-auteurs dans le Département de la santé humaine et des sciences de la nutrition s’est lancé dans une recherche inédite pour comprendre la quantité d’exercice nécessaire pour améliorer la condition cardiorespiratoire et les symptômes liés à la maladie de Parkinson.

Pour explorer cela, chercheurs ont été les premiers à mesurer la consommation maximale d’oxygène (pic de V̇O2), la fatigue et la fatigabilité, la démarche, l’équilibre et les symptômes moteurs chez des participants effectuant soit un entraînement par intervalles à haute intensité, soit un entraînement par intervalles à intensité modérée.

« Des travaux antérieurs ont montré que l’entraînement par intervalles à haute intensité peut améliorer la distance parcourue par une personne atteinte de la maladie de Parkinson, mais cela pourrait être dû au fait qu’elle devient plus stable ou plus confiante dans sa démarche », explique Millar. « Cela n’a peut-être rien à voir avec la capacité cardiorespiratoire et l’impact sur les symptômes moteurs n’a jamais été étudié auparavant. »

La maladie de Parkinson est une maladie progressive qui affecte le système nerveux et les parties du corps contrôlées par les nerfs. Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson présentent des mouvements incontrôlables tels que des tremblements et des raideurs et ont des difficultés d’équilibre et de coordination.

Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, quel que soit leur niveau de forme physique, souffrent souvent de dépression et de honte, explique Millar. Étant donné les aspects physiques de la maladie, les patients arrêtent souvent de faire de l’exercice, ce qui peut aggraver les symptômes. « Si vous arrêtez l’activité physique, votre corps s’adapte et vous perdez vos fonctions physiques », explique-t-il.

Les résultats d’une étude sur la maladie de Parkinson surprennent les chercheurs de l’Université de Guelph

L’étude a été organisée autour de trois cohortes de participants, composées chacune d’environ dix personnes. Les participants, hommes et femmes, étaient âgés de 45 à 79 ans, avaient des capacités physiques variées et se trouvaient à différents stades de leur parcours avec la maladie. Chaque cohorte a fait de l’exercice trois fois par semaine au YMCA de Three Rivers à Guelph pendant 10 semaines.

Les participants ont créé une petite communauté, se connectant avec d’autres personnes atteintes de la maladie de Parkinson, se soutenant et s’encourageant mutuellement, ce qui, selon Millar, « a été un véritable avantage majeur de l’étude ».

Contrairement à leur hypothèse, l’équipe a constaté que les deux modes d’exercice entraînaient des changements similaires dans les symptômes de la maladie de Parkinson et dans les niveaux de fatigue. L’étude a montré que les patients peuvent choisir le mode d’exercice qui leur convient, sans craindre de perdre certains bénéfices obtenus uniquement grâce à un certain niveau d’exercice.

Les symptômes moteurs ont été réduits d’environ 25 % grâce aux deux interventions d’exercice.

« C’est une somme très importante qui peut changer considérablement la vie d’une personne », déclare Millar, ajoutant que ces résultats renforcent les preuves en faveur de l’utilisation de l’exercice dans la prise en charge de la maladie de Parkinson. « Nous voulons contribuer à une meilleure connaissance des bienfaits de l’exercice pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson afin que les cliniciens, les spécialistes de la réadaptation, les soutiens communautaires, les partenaires et les familles puissent aider à défendre la cause des patients en les incitant à faire autant d’exercice qu’ils le devraient. »

La maladie neurodégénérative qui connaît la croissance la plus rapide au Canada

Cette recherche s’appuie sur une étude précédente qui a révélé que les exercices de haute intensité pratiqués par un patient atteint de la maladie de Parkinson (il a traversé le pays à vélo en 85 jours) ont considérablement réduit les symptômes de sa maladie.

L’une des participantes à l’étude de Millar était Barbara Salsberg Mathews, professeure à l’Université de Guelph au programme de baccalauréat en arts créatifs, santé et bien-être, qui utilise le mime comme outil thérapeutique pour gérer ses symptômes de Parkinson.

M. Millar espère que cette étude permettra de sensibiliser davantage les gens à la maladie de Parkinson, l’une des maladies neurodégénératives qui connaît la plus forte croissance au Canada. « Les statistiques sont alarmantes, dit-il. La maladie de Parkinson était autrefois considérée comme rare. Aujourd’hui, presque personne ne connaît quelqu’un qui a reçu le diagnostic. »

L’impact positif de l’exercice physique sur les personnes atteintes de cette maladie se faisant de plus en plus sentir, Millar aimerait que des programmes axés sur la maladie de Parkinson soient mis à disposition de la communauté. À cette fin, lui et son équipe ont présenté leurs conclusions au YMCA de Three Rivers.

« Il faut absolument convaincre les gens des bienfaits de ces médicaments », dit-il. « Quelle que soit la maladie, quand on pense à la prise de médicaments, on devrait également penser à l’exercice physique. »

Cette recherche a été financée par Parkinson Canada.

