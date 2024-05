L’exercice déforme la perception du temps – Neuroscience News

Résumé: Les gens perçoivent le temps comme s’écoulant plus lentement lorsqu’ils font de l’exercice qu’au repos ou après l’exercice. La recherche a impliqué des participants soumis à une tâche de perception du temps dans différentes conditions de cyclisme, y compris des scénarios en solo et en compétition.

Les résultats suggèrent que le ralentissement de la perception du temps pourrait influencer le plaisir de l’exercice et l’optimisation des performances. Cette nouvelle vision de la manière dont l’exercice affecte notre perception du temps ouvre de nouvelles voies pour améliorer les routines d’exercice et les stratégies de compétition.

Faits marquants:

La perception du temps ralentit pendant l’activité physique par rapport aux périodes de repos ou après l’exercice. L’étude a testé diverses conditions de cyclisme, telles que des essais en solo et des scénarios de compétition avec des avatars, mais n’a trouvé aucun effet supplémentaire de la compétition sur la perception du temps. La recherche pourrait aider à adapter les expériences d’exercice pour qu’elles soient plus agréables et plus efficaces, en utilisant potentiellement la perception altérée du temps pour améliorer les performances et la motivation.

Source: Université Christ College de Cantorbéry

Publié dans la revue Cerveau et comportementles résultats d’une nouvelle étude montrent pour la première fois que les individus ont tendance à ressentir le temps comme se déplaçant plus lentement lorsqu’ils font de l’exercice que lorsqu’ils se reposent ou après avoir terminé leur exercice.

Le professeur Andrew Edwards, directeur de l’École de psychologie et des sciences de la vie à l’Université Christ Church de Canterbury, a dirigé les travaux avec le Dr Stein Menting et le professeur agrégé Marije Elferink-Gemser de l’Université de Groningue et avec le professeur Florentina Hettinga de l’Université de Northumbria.

Les participants à l’étude ont complété la série d’essais cyclistes de 4 kilomètres sur un vélo ergomètre Velotron avec de grands écrans simulant les conditions du parcours de course avec et sans concurrents. Crédit : Actualités des neurosciences

L’équipe a identifié que non seulement la perception du temps était ralentie pendant l’exercice, mais que cet effet n’était pas davantage affecté par la présence d’autres concurrents.

Les participants ont effectué une tâche standardisée de perception du temps avant, pendant et après l’exercice et les essais cyclistes comprenaient différentes conditions : essais en solo, essais avec un avatar compagnon passif et essais compétitifs contre un avatar adversaire actif.

Le professeur Edwards a déclaré : « Nos résultats ont des implications importantes sur les choix d’exercices sains, les niveaux de plaisir et également sur la manière dont nous utilisons ces informations pour optimiser les performances. »

« L’étude comporte cependant plusieurs mises en garde », a-t-il ajouté. « On ne sait toujours pas si les résultats sont généralisables. Même si les participants n’étaient pas des cyclistes professionnels, ils étaient en bonne forme physique, ce qui n’est pas le cas de tout le monde.

« La taille de l’échantillon de 33 personnes offre un premier aperçu intrigant de la façon dont notre perception du temps peut être déformée – et peut-être un indice sur la manière de passer au niveau supérieur tout en faisant de l’exercice. »

« Les principaux axes du travail sont de voir comment nous pouvons motiver les gens à faire de l’exercice, éviter/atténuer les associations négatives avec le temps qui semble s’écouler lentement et peut-être voir si nous pouvons utiliser ce ralentissement apparent du temps à notre avantage. »

« Cette étude n’aurait pas été possible grâce aux nombreuses contributions de mes collègues et au partenariat entre nos universités respectives. » » a déclaré le professeur Edwards.

Les participants à l’étude ont complété la série d’essais cyclistes de 4 kilomètres sur un vélo ergomètre Velotron avec de grands écrans simulant les conditions du parcours de course avec et sans concurrents.

Les prochaines étapes du groupe consistent à extrapoler ces résultats à d’autres groupes de personnes et à examiner les impacts possibles sur la santé et les performances.

À propos de cet exercice et de l’actualité de la recherche sur la perception du temps

Auteur: Andrew Edwards

Source: Université Christ College de Cantorbéry

Contact: Andrew Edwards – Université Christ College de Cantorbéry

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

« La perception du temps est ralentie en réponse à l’exercice, un effet qui n’est pas encore aggravé par les concurrents : implications comportementales pour l’exercice et la santé» par Andrew Edwards et coll. Cerveau et comportement

Abstrait

La perception du temps est ralentie en réponse à l’exercice, un effet qui n’est pas encore aggravé par les concurrents : implications comportementales pour l’exercice et la santé

Introduction

La théorie de la relativité postule que le temps est relatif au contexte et que l’exercice semble être une telle situation. Le but de cette étude était d’examiner si des facteurs situationnels tels que l’effort perçu et l’introduction d’un adversaire influencent la perception du temps par les concurrents.

Méthodes

Trente-trois adultes actifs (F = 16 ; M = 17) ont effectué trois essais cyclistes standardisés de 4 km dans un ordre randomisé. Le logiciel Velotron 3D a été utilisé pour créer un environnement visuel et virtuel représentant (1) un contre-la-montre en solo (FAM et SO), (2) un contre-la-montre avec un avatar adverse passif (PO) et (3) un contre-la-montre avec un avatar de l’adversaire et instruction du participant pour terminer activement l’essai avant l’adversaire (AO). Il a été demandé aux participants d’estimer une période de 30 secondes à l’aide d’un protocole standardisé de reproductibilité avant l’exercice à 500 m, 1 500 m, 2 500 m et après l’exercice. Le taux d’effort perçu (RPE) a été mesuré tout au long des essais.

Résultats

Les essais d’exercice ont révélé que le temps était perçu comme étant « lent » par rapport au temps chronologique pendant l’exercice, par rapport aux mesures au repos et après l’exercice (p < 0,001). Il n'y avait aucune différence entre les conditions d'exercice (SO, PO et AO) ou les moments (500 m, 1 500 m et 2 500 m). Le RPE a augmenté tout au long des essais.

Conclusion

Les résultats de cette étude démontrent pour la première fois que l’exercice avec et sans l’influence des adversaires influence la perception du temps. Cette découverte a des implications importantes pour des choix d’exercices sains et également pour des performances optimales. Indépendamment de l’EPR, le temps était perçu comme s’écoulant plus lentement pendant l’exercice, ce qui sous-tendait un rythme et une prise de décision inexacts dans les activités physiques.