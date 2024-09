L’exercice améliore votre santé mentale et votre bien-être

Pour les étudiants qui commencent à ressentir le poids de leur charge de cours sur leurs épaules, l’exercice régulier peut changer complètement la donne.

À mesure que l’année scolaire avance et que la charge de travail s’intensifie, les étudiants ressentent souvent un niveau de stress et d’anxiété plus élevé. Heureusement, il existe un moyen efficace de gérer ces pressions. L’intégration de l’activité physique à votre routine peut améliorer considérablement votre bien-être mental et vous aider à relever les défis scolaires plus facilement.

Prendre le temps de faire une pause dans ses études et de décompresser est essentiel dans la vie universitaire. N’oubliez pas que votre travail sera à son meilleur lorsque vous laisserez votre esprit se reposer. Équilibrer l’activité physique avec un emploi du temps chargé de devoirs, de cours et de séminaires peut sembler difficile, surtout à l’approche de l’hiver. Cependant, trouver ne serait-ce que 20 minutes par jour pour faire de l’exercice peut apporter un sentiment de tranquillité dans le tourbillon constant de la vie étudiante.

Le lien entre l’exercice et la santé mentale est simple. L’activité physique libère des émotions de bons produits chimiques dans votre cerveau, connus sous le nom de endorphinesqui peut aider à soulager la douleur, réduire le stress, améliorer votre humeur , et améliorez votre sentiment général de bien-être.

L’un des aspects les plus délicats de l’intégration de l’exercice dans votre routine est de trouver une activité que vous appréciez vraiment, une activité qui vous permet de vous éloigner plus facilement du chaos de la vie quotidienne. Pour encourager mes camarades Badgers, j’ai contacté Tiana Barrett, étudiante en soins infirmiers, pour qu’elle partage ses expériences avec l’exercice et son impact sur sa santé mentale.

« En tant que diplômée en soins infirmiers, je passe des heures extrêmement longues entre les cours, les stages et tous les devoirs et la mémorisation supplémentaires que je dois faire, et j’ai l’impression que chaque année, il y en a de plus en plus », a déclaré Barrett. Il est important de reconnaître qu’un effort mental constant peut contribuer à augmenter les niveaux de stress, ce qui peut affecter le bien-être mental et émotionnel, créant un cycle de pression.

« Il y a tellement d’activités différentes que je fais pour m’aider à me détendre et à me ressourcer. La grande, et [a] « L’une des formes d’exercice les plus simples que j’utilise pour me détendre est la marche. Surtout le soir, faire une pause loin de tout le stress et de l’énergie accumulés dans ma chambre et sur le campus m’aide à me détendre et me rafraîchit l’esprit », a déclaré Barrett.

Des activités simples comme la marche et la méditation peuvent aider votre cerveau à libérer des substances chimiques qui vous procurent une sensation de bien-être et vous offrent ainsi une chance de vous détendre.

« Je trouve que cela me débarrasse d’une grande partie de mon stress et de mon sentiment d’être dépassée », a déclaré Barrett. « Depuis que j’ai commencé mes promenades quotidiennes, j’ai vraiment constaté une amélioration de la façon dont je me sens. Mon esprit est beaucoup plus clair et je me sens prête à reprendre ce que je faisais avec une nouvelle perspective. Je pense que l’aspect exercice de mes promenades aide mon cerveau à ralentir et à ne pas se soucier de ce que je dois faire d’autre une fois de retour à la maison et à me concentrer simplement sur le moment présent. »

Chers étudiants de Brock, vous l’avez entendu de la bouche d’un autre Badger : l’exercice joue un rôle fondamental dans l’amélioration de votre santé mentale. Il vous aide à rester présent, à vider votre esprit et à réfléchir. Prendre du temps pour soi est souvent sous-estimé, mais c’est nécessaire pour rester au meilleur de vous-même et réussir sur le plan scolaire.

Ne prenez pas cette opportunité pour acquise. Donnez la priorité à votre bien-être pour exceller dans tous les aspects de votre vie, rester actif, garder un équilibre et prospérer.