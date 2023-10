Dans la méta-étude, l’amélioration moyenne était de 2,8 points sur l’échelle IIIEF-EF. L’exercice a entraîné des améliorations de 2,3, 3,3 et 4,9 points respectivement pour la dysfonction érectile légère, modérée et sévère.

L’étude a révélé que les hommes souffrant de dysfonction érectile la plus sévère s’amélioraient le plus grâce à l’exercice.

Il a expliqué que la même maladie athéroscléreuse qui provoque des accidents vasculaires cérébraux et des infarctus du myocarde est la même condition qui se produit dans le système vasculaire du pénis. Cependant, comme ce système vasculaire est relativement petit, son effet devient évident et symptomatique beaucoup plus tôt.

“[ED is] essentiellement comme un prélude de 10 ans à un potentiel déclin cardiovasculaire. Si vous avez des problèmes d’érection à 30 ou 40 ans, le plus important n’est pas de prendre du Viagra ou du Cialis, mais de faire vérifier votre bilan lipidique.

La plupart des médicaments contre la dysfonction érectile, y compris le Viagra et le Cialis, sont des inhibiteurs de la PDE5, ou phosphodiestérase 5. Les inhibiteurs de la PDE5 arrêtent l’action d’une enzyme, la phosphodiestérase 5, qui améliore l’activité de l’oxyde nitrique et permet la relaxation des muscles lisses du pénis. Lorsque les muscles lisses sont détendus plus longtemps, le pénis s’engorge.

«Pendant des années», a déclaré le Dr Miller, «l’exercice a été sous-utilisé pour le traitement de la dysfonction érectile en raison du manque de recherche sur son efficacité. Mais nous pouvons désormais affirmer avec certitude que l’exercice aérobique apporte des améliorations cliniquement significatives de la fonction érectile.

Tout au long des essais analysés dans la méta-étude, il y avait des différences dans la quantité d’exercice évaluée. Cependant, a déclaré le Dr Miller, la plupart des activités impliquaient une activité aérobie de 30 à 60 minutes, trois à cinq jours par semaine.

Ces niveaux d’activité physique correspondent aux recommandations de l’American College of Sports Medicine (ACSM) et des Centers for Disease Control and Prevention.

« Les personnes qui ne peuvent pas atteindre ces objectifs devraient être aussi actives physiquement que leurs capacités et leurs conditions le permettent », a déclaré le Dr Miller.

Puisque la dysfonction érectile est liée à la santé cardiovasculaire, mêmes types d’activité physique qui profitent au cœur contribuent également à une réduction de la dysfonction érectile.

Le Dr Miller a souligné que l’exercice est plus bénéfique que l’ED en termes de performances sexuelles, notamment une amélioration de la libido, une amélioration de l’endurance et une meilleure confiance en soi.

Les auteurs de l’étude ont également découvert qu’en plus des exercices d’aérobic, « les exercices qui ciblent le plancher pelvien, comme les exercices de Kegel, peuvent également améliorer l’endurance sexuelle en améliorant le contrôle musculaire, conduisant potentiellement à une activité sexuelle plus durable et à des réponses orgasmiques accrues ».