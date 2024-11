L’exercice à n’importe quelle intensité est lié à un risque de décès réduit de 30 % chez les patients atteints de démence

De nouvelles recherches suggèrent qu’une activité physique régulière après un diagnostic de démence peut réduire le risque de décès jusqu’à 30 %, quelle que soit son intensité.

La pratique d’une activité physique, même à des niveaux minimes, peut réduire jusqu’à 30 % le risque de décès chez les personnes atteintes de démence. Une nouvelle étude souligne l’intérêt d’encourager l’exercice chez les patients atteints de démence, car les effets positifs sont observés quelle que soit l’intensité de l’activité.

L’activité physique, quelle que soit son intensité, après un diagnostic de démence, est associée à un risque de décès environ 30 % inférieur, selon une étude publiée en ligne dans le Journal britannique de médecine du sport.

Les résultats amènent les chercheurs à conclure que les personnes concernées devraient être encouragées à maintenir ou à commencer une routine d’exercice, d’autant plus que l’espérance de vie moyenne après un diagnostic de démence peut être seulement d’environ 4 à 5 ans.

Des recherches publiées précédemment ont établi un lien entre l’activité physique et un risque moindre de décès chez les personnes atteintes de la maladie, mais ces études se sont concentrées sur un seul moment. Il n’est donc pas clair si les changements dans la quantité ou l’intensité de l’activité physique avant et après le diagnostic pourraient avoir une influence, disent les chercheurs.

Détails de l’étude : profil des participants et niveaux d’activité

Pour approfondir cette question, ils se sont appuyés sur les données de la base de données du service national coréen d’assurance maladie, portant sur 60 252 personnes nouvellement diagnostiquées avec une démence entre 2010 et 2016, qui avaient subi des examens de santé deux ans avant et après leur diagnostic.

L'âge moyen des participants était de 74 ans et 43 276 (72 %) d'entre eux avaient Alzheimer's disease and 7536 (12.5%) had vascular dementia.

Physical activity was assessed at each of the check-ups using the International Physical Activity Questionnaire–Short Form (IPAQ-SF).

Exercise, such as running, aerobics, fast cycling and climbing for more than 20 minutes was defined as vigorous intensity; moderate intensity included fast walking, doubles tennis, and cycling at a regular pace for more than 30 minutes; light intensity included activities, such as walking for more than 30 minutes.

Regular physical activity was defined as vigorous intensity exercise 3 or more times a week, for at least 20 minutes, or moderate intensity exercise 5 or more times a week, for at least 30 minutes.

Participants were categorized according to the changes in regular physical activity in the 2 years before and after their diagnosis: non-exercisers (78%; 47,050); quitters (just over 10%; 6212); starters (8%; 4801); and maintainers (just over 3.5%; 2189).

During an average monitoring period of nearly 4 years to the end of 2019, 16,431 (27%) of the study participants died.

Sustained engagement in regular physical activity before and after the diagnosis of dementia was associated with the greatest reduction in the risk of death, irrespective of dementia type.

And higher physical activity levels after diagnosis were associated with a decrease in the risk of death that was dependent on quantity, but not on intensity.

Impact of Activity Type and Intensity on Survival

Compared with remaining inactive, maintaining an exercise routine was associated with a 29% lower risk of death. If this was of light intensity, the risk was 30% lower. The reductions in risk for moderate and vigorous intensity activity were, respectively, 26% and 30%.

And taking up exercise of any intensity after diagnosis was associated with at least a 20% lower risk of death.

When considering physical activity as a continuous variable, the risk of death fell by 3% for every 100 MET weekly increase—equivalent to adding 5 minutes of brisk walking on 5 days of the week—in physical activity after diagnosis for all types of dementia.

METs express the amount of energy (calories) expended per minute of physical activity, relative to energy expended at rest.

This is an observational study and therefore can’t establish cause. And the researchers acknowledge that their findings might have been due to reverse causality, whereby those with less severe dementia and fewer functional limitations might have been more likely to remain physically active. Information on the type of physical activity participants said they did wasn’t available either.

Nevertheless, the researchers say: “Building on the established protective effect of [physical activity] contre la mortalité toutes causes confondues, notre étude suggère que même à de faibles niveaux, [physical activity] pourrait diminuer considérablement le risque de mortalité chez les personnes atteintes de démence.

Ils concluent : « Notre étude met en évidence la valeur clinique potentielle d’encourager les personnes atteintes de démence à maintenir ou à commencer une activité physique, quelle que soit son intensité, après leur diagnostic de démence. »

Référence : « Changements dans l’activité physique et mortalité toutes causes confondues chez les individus atteints de démence : une étude de cohorte utilisant la base de données du service national d’assurance maladie en Corée » par Kye-Yeung Park, Youn Huh, Ga Eun Nam, Kyungdo Han, Jin-Hyung Jung , Yoon Jeong Cho, Seon Mee Kim, Hwan-Sik Hwang et Yong-Moon Mark Park, 29 octobre 2024, Journal britannique de médecine du sport.

DOI : 10.1136/bjsports-2024-108264

Financement : Fondation nationale de recherche de Corée (NRF) ; Fondation Seokchunnanum ; le Centre national pour l’avancement des sciences translationnelles du Instituts nationaux de la santé