TLe gouvernement est confronté à une colère croissante face à sa décision d’autoriser les voyageurs d’affaires à éviter la quarantaine lorsqu’ils arrivent de pays à haut risque.

Le secrétaire aux transports, Grant Shapps, a annoncé hier que les cadres « de grande valeur » n’auront pas besoin de s’auto-isoler à leur arrivée en Angleterre à partir du 5 décembre, tandis que les vacanciers revenant de pays figurant sur la « liste rouge » doivent encore être mis en quarantaine.

Cette décision, recommandée par le groupe de travail mondial sur les voyages, a suscité des accusations d’hypocrisie de la part des politiciens travaillistes, qui ont souligné que des millions de personnes vivant au niveau 3 se sont vu interdire de voyager.

Jim McMahon, le secrétaire fantôme aux transports, a déclaré: «Si ce gouvernement voulait vraiment soutenir l’économie et l’emploi, il proposerait un ensemble approprié de soutien financier pour les entreprises et les travailleurs indépendants et un plan complet pour les tests d’aéroport. Les ministres conservateurs annoncent des échappatoires pour ceux qu’ils considèrent comme «de grande valeur». «

Les artistes de la scène certifiés par le Conseil des arts, les équipes de télévision, les journalistes et les athlètes d’élite ont également obtenu des exemptions de quarantaine, bien que des conditions strictes stipulent qu’ils ne seront exemptés que lorsqu’ils entreprendront l’activité commerciale spécifique et ne pourront rencontrer d’autres personnes que si nécessaire. par cette activité spécifique. »

L’annonce est intervenue immédiatement après que M. Shapps a confirmé qu’il n’y aurait aucun changement dans la liste des couloirs de voyage cette semaine, laissant le nombre d’options de vacances sans restriction à seulement 23 destinations.

