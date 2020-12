Ruhollah Zam, journaliste iranien, prend la parole devant le tribunal révolutionnaire iranien peu de temps avant son exécution. | Ali Shirband / Mizan News / AFP / Getty Images

Zam était surtout connu pour avoir rendu compte d’une vague de manifestations anti-régime en 2018.

Le journaliste iranien Ruhollah Zam, dont les reportages ont contribué à déclencher de grandes manifestations anti-gouvernementales, a été exécuté par l’Iran samedi matin, selon les informations des médias d’État.

Zam, 47 ans, a été reconnu coupable de «corruption sur terre» et condamné à mort en juin 2020. La condamnation a été confirmée par la Cour suprême iranienne mardi cette semaine, peu avant son exécution.

La vague accusation de «corruption sur terre» est souvent utilisée «dans des affaires d’espionnage ou de tentative de renversement du gouvernement iranien», a rapporté samedi Al Jazeera.

Zam a dirigé le site Amad News et coordonné une chaîne Telegram, qui ont toutes deux contribué à diffuser des informations lors d’une vague de manifestations anti-régime qui a secoué l’Iran en 2017 et 2018. Il vivait à l’étranger à Paris à l’époque, mais est retourné au Moyen-Orient. en 2019 et a été arrêté en Irak par des membres du Corps des gardiens de la révolution islamique iranien.

On ne sait pas exactement pourquoi Zam est retourné dans la région, mais Karim Sadjadpour, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace, tweeté Samedi, Zam aurait été «attiré en Irak (depuis la France), kidnappé, ramené en Iran et torturé en confession. Il laisse derrière lui une femme et deux filles.

L’Iran vient d’exécuter le militant dissident des médias sociaux et résident français Rouhollah Zam. Il aurait été attiré en Irak (depuis la France), enlevé, ramené en Iran et torturé pour se confesser. Il laisse derrière lui une femme et deux filles. https://t.co/1lTng7dnaF – Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) 12 décembre 2020

L’exécution de Zam a suscité une condamnation internationale.

Le groupe international de défense des droits humains Amnesty International a fait valoir que la condamnation de Zam découlait d’un «procès manifestement inéquitable» et que son exécution – par pendaison – avait été précipitée à la suite de la décision de la Cour suprême dans une «tentative répréhensible d’éviter une campagne internationale pour sauver sa vie».

« Avec l’exécution de Roohollah Zam, les autorités iraniennes se joignent à la compagnie de gangs criminels et d’extrémistes violents qui font taire les journalistes en les assassinant », a déclaré le coordinateur du programme du Comité pour la protection des journalistes, Sherif Mansour, dans un communiqué samedi. «Il s’agit d’un acte monstrueux et honteux, que la communauté internationale ne doit pas laisser passer inaperçu.»

Ça a été trois années tumultueuses en Iran

Zam a principalement attiré la colère du régime iranien pour son rôle dans une vague de manifestations il y a près de trois ans. Selon le CPJ, il a utilisé Amad News et Telegram pour diffuser «des informations embarrassantes sur les responsables iraniens et les horaires et les lieux des manifestations».

Comme Zack Beauchamp de Vox l’a expliqué en 2018, lorsque les manifestations étaient à leur apogée, les manifestations ont été déclenchées par l’indignation suscitée par le prix des produits de base – en particulier, les œufs – mais se sont rapidement transformées en quelque chose de beaucoup plus grand, venant englober un large éventail de frustrations avec l’Iran. gouvernement.

Les manifestations ont commencé dans la deuxième plus grande ville d’Iran, Mashhad, mais ont pris de l’ampleur et de la portée lorsque de plus en plus de personnes se sont jointes. Selon Beauchamp:

Ces nouveaux arrivants ont changé le ton du blâme de protestation [Iranian President Hassan Rouhani] pour la mauvaise performance économique à blâmer le gouvernement iranien et le système politique plus largement. Ensuite, les manifestations ont commencé à se répandre dans des dizaines de villes à travers l’Iran. Le 2 janvier, des manifestations avaient été enregistrées «dans presque toutes les provinces» du pays, selon l’Associated Press. Et ces manifestations visaient non seulement la présidence de Rohani, mais la République islamique elle-même – scandant «Mort au dictateur» (en référence au guide suprême iranien Ali Khamenei) et «Mort aux gardiens de la révolution», en référence aux forces de sécurité iraniennes. Ils ont également appelé le gouvernement à soutenir le régime d’Assad, se demandant pourquoi l’Iran y dépense de l’argent alors qu’il y a des problèmes chez lui.

Au total, des dizaines de milliers de personnes à travers le pays se sont déplacées pour protester contre le régime théocratique iranien, et au moins 21 personnes ont été tuées par les forces de sécurité.

Le président Donald Trump – qui a toujours adopté une ligne dure contre l’Iran et a retiré les États-Unis du plan d’action global conjoint de 2015, mieux connu sous le nom d’accord nucléaire iranien – tweeté à l’appui des manifestations de l’époque.

«Le grand peuple iranien est réprimé depuis de nombreuses années», a-t-il déclaré. «Ils ont faim de nourriture et de liberté. Parallèlement aux droits de l’homme, la richesse de l’Iran est pillée. TEMPS POUR LE CHANGEMENT! »

L’Iran échoue à tous les niveaux malgré le terrible accord conclu avec eux par l’administration Obama. Le grand peuple iranien est réprimé depuis de nombreuses années. Ils ont faim de nourriture et de liberté. Parallèlement aux droits de l’homme, la richesse de l’Iran est pillée. TEMPS POUR LE CHANGEMENT! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 janvier 2018

Les manifestations se sont finalement calmées en janvier 2018, mais restent parmi les plus importantes que le pays ait connues depuis le Mouvement vert de 2009, qui exigeait des réformes démocratiques.

À l’époque, le chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a imputé les manifestations de 2018 aux États-Unis, à Israël et à l’Arabie saoudite. Les trois pays, ainsi qu’une poignée d’autres, ont été mentionnés dans des «excuses» filmées – très probablement des excuses forcées – que Zam a faites, qui a été partagée par l’agence de presse iranienne Tasnim après l’arrestation du journaliste.

Zam a fui l’Iran après les manifestations du Mouvement vert, qui ont été catalysées par l’élection présidentielle iranienne de juin 2009. Il a obtenu l’asile en France et y a vécu jusqu’à sa capture par l’Iran en 2019.

Récemment, l’Iran a été ravagé par encore plus de manifestations – d’abord à cause d’une forte hausse des prix du carburant en 2019, puis après la destruction en 2020 d’un avion de ligne ukrainien volant hors de Téhéran par les forces de sécurité iraniennes.

Le pays a également été confronté à des pressions extérieures: le mois dernier, le plus grand scientifique nucléaire iranien, Mohsen Fakhrizadeh, a été assassiné, ce qui a encore aggravé les tensions régionales. Le président élu Joe Biden a indiqué qu’il prévoyait de rentrer dans l’accord nucléaire de 2015 avec l’Iran – d’abord négocié par le président Barack Obama alors que Biden était vice-président – une fois qu’il prendrait ses fonctions, mais la mort de Fakhrizadeh a été perçue par certains analystes comme même modérée. rapprochement entre les Etats-Unis et l’Iran plus difficile à réaliser.

On ne sait pas quel impact, le cas échéant, l’exécution de Zam aura sur la réputation internationale déjà médiocre de l’Iran. Le pays est un violeur des droits humains notoire et le lutteur exécuté Navid Afkari en septembre de cette année pour le meurtre présumé d’un garde de sécurité lors des mêmes manifestations de 2018.

«Si je suis exécuté, je veux que vous sachiez qu’une personne innocente, même s’il a essayé et combattu de toutes ses forces pour se faire entendre, a été exécutée», a déclaré Afkari avant sa mort.

Les États-Unis, au milieu de leur propre série d’exécutions – certains de prisonniers dont la culpabilité est discutable – ont signalé ces derniers temps qu’ils avaient l’intention de continuer à faire pression sur l’Iran, en particulier sur les questions nucléaires. Et dans sa déclaration de samedi, Amnesty International a appelé la communauté mondiale à agir.

«Le monde ne doit pas rester silencieux alors que les autorités iraniennes prennent leurs attaques déjà horribles contre le droit à la vie et à la liberté [of] expression à des niveaux sans précédent », a déclaré le groupe. «Nous appelons la communauté internationale, y compris les États membres du Conseil des droits de l’homme des Nations unies et l’UE, à prendre des mesures immédiates pour faire pression sur les autorités iraniennes pour qu’elles cessent leur utilisation croissante de la peine de mort comme arme de répression politique.»