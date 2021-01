TERRE HAUTE, Ind. – Lisa Montgomery devait être exécutée par le gouvernement fédéral mardi soir, mais une série d’appels rapides a retardé sa mort.

La Cour suprême des États-Unis et la Cour d’appel des États-Unis pour le septième circuit ont refusé de surseoir à son exécution moins de 24 heures après qu’un juge fédéral de l’Indiana eut accordé un sursis dans son exécution en raison de préoccupations concernant la détérioration de sa santé mentale.

Puis, mardi après-midi, un juge de la Cour d’appel américaine du huitième circuit a accordé un autre sursis, mettant en cause l’exécution de Montgomery. Juste après 19 heures mardi, son sort est resté incertain, dans l’attente de nouvelles ordonnances de la Cour suprême.

Mardi soir, la Haute Cour a levé le sursis émis par la Cour d’appel américaine pour le district de Columbia, mais le sursis du huitième circuit est resté en place.

Montgomery était en passe de devenir la première femme exécutée par le gouvernement fédéral en près de 70 ans.

Deux autres exécutions prévues pour plus tard cette semaine ont également été interrompues car les détenus ont été testés positifs au COVID-19. Les exécutions devaient être les dernières avant que le président élu Joe Biden, un opposant à la peine de mort fédérale, ne prête serment la semaine prochaine.

Les avocats de Montgomery ont déclaré qu’elle avait subi de graves abus physiques et sexuels à partir de son enfance et qu’elle souffrait d’une grave maladie mentale. Tard lundi soir, le juge du tribunal de district américain Patrick Hanlon a accordé un sursis pour interrompre l’exécution, invoquant la nécessité de déterminer la compétence mentale de Montgomery, selon les avocats.

Mardi après-midi, ce séjour avait été annulé. Trois juges de la cour d’appel supérieure ont annulé l’ordonnance du juge Hanlon, affirmant que les avocats de Montgomery avaient attendu trop longtemps pour soumettre leur demande de suspension d’exécution à la Cour fédérale. Ils ont également déclaré que les déclarations des avocats utilisées par trois experts sur l’état de santé mentale de Montgomery reposaient sur des informations obsolètes. Deux des experts avaient vu Montgomery pour la dernière fois en 2016 et l’autre pour la dernière fois en 2010, selon les juges.

En 2004, Montgomery a conduit de sa ferme de Melvern, au Kansas, à la ville de Skidmore, au nord-ouest du Missouri, sous prétexte d’adopter un chiot terrier de rat de Bobbie Jo Stinnett, un éleveur de chiens de 23 ans. Elle a étranglé Stinnett avec une corde avant d’effectuer une césarienne grossière et de s’enfuir avec le bébé.

Il y a deux autres pétitions en suspens dans le cas de Montgomery qui pourraient encore changer son destin.

Le 24 décembre, les avocats de Montgomery ont demandé au président Donald Trump de commuer sa condamnation à mort en prison à vie sans libération conditionnelle. Dans leur requête en grâce, ils décrivent le grave traumatisme qui a suivi l’enfance de Montgomery et allèguent qu’elle n’a pas été efficacement représentée par des avocats qui ont pris sa cause pour la première fois après la commission du crime.

Le 9 janvier, les avocats de Montgomery ont soumis une requête à la Cour suprême des États-Unis demandant que les juges suspendent sa peine de mort. La pétition est un appel d’une affaire antérieure devant le tribunal de district américain du district de Columbia, où le tribunal a statué que le gouvernement fédéral avait agi contre la réglementation lorsqu’il a programmé l’exécution de Montgomery le 12 janvier malgré une ordonnance du tribunal en suspens suspendant son exécution.

Cette décision s’est effondrée après que la Cour d’appel américaine du circuit du district de Columbia l’a annulée, ce qui a incité les avocats de Montgomery à maintenant saisir la Cour suprême.

Un juge fédéral du district américain de Columbia a mis fin aux exécutions prévues plus tard cette semaine de Corey Johnson et Dustin Higgs dans une décision mardi. Johnson, reconnu coupable d’avoir tué sept personnes liées à son trafic de drogue en Virginie, et Higgs, reconnu coupable d’avoir ordonné le meurtre de trois femmes dans le Maryland, ont tous deux été testés positifs au COVID-19 le mois dernier.

