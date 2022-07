L’exécution en Alabama se poursuivra malgré les souhaits de la famille de la victime

MONTGOMERY, Ala. (AP) – La gouverneure de l’Alabama a déclaré mercredi qu’elle avait décidé que l’État poursuivrait plus tard cette semaine avec un plan visant à exécuter un homme reconnu coupable du meurtre de son ancienne petite amie il y a des décennies, annulant un appel de la famille de la victime pour épargner l’homme. la vie.

La gouverneure Kay Ivey a déclaré aux journalistes qu’elle n’annulerait pas l’injection létale prévue de Joe Nathan James Jr. dans une prison du sud de l’Alabama jeudi soir. Le détenu a été reconnu coupable et condamné à mort pour la mort par balle en 1994 de Faith Hall, 26 ans, à Birmingham.

Les filles de Hall, qui n’avaient que 3 et 6 ans lorsque leur mère a été tuée, avaient demandé avec le frère de Hall que les autorités changent la peine en prison à vie sans libération conditionnelle. Mais le procureur général de l’Alabama, Steve Marshall, a exhorté Ivey à laisser les plans d’exécution se poursuivre et à s’assurer que “justice soit rendue”.

En rendant publique sa décision mercredi matin, Ivey a déclaré: «Mon personnel et moi avons recherché tous les dossiers et tous les faits et il n’y a aucune raison de changer la procédure ou de modifier le résultat. L’exécution se poursuivra.

Les procureurs ont déclaré que James était brièvement sorti avec Hall, mais qu’il était devenu obsédé après qu’elle ait mis fin à leur relation, la traquant et la harcelant pendant des mois avant de la tuer. Le 15 août 1994, il a pénétré de force dans un appartement, a sorti une arme de sa ceinture et lui a tiré dessus à trois reprises, ont-ils déclaré.

Dans les semaines qui ont précédé la date d’exécution prévue, les filles et le frère de Hall avaient déclaré qu’ils préféreraient que James purge une peine d’emprisonnement à perpétuité plutôt que d’être mis à mort.

« Je sais que cela peut sembler fou. Comme, tu veux vraiment que cet homme vive ? Mais… j’ai juste l’impression que nous ne pouvons pas jouer à Dieu. On ne peut pas prendre une vie. Et ça ne ramènera pas ma mère », avait déclaré Terryln Hall à l’Associated Press lors d’un récent entretien téléphonique.

Le représentant de l’État Juandalynn Givan, qui était un ami de Hall, a envoyé une lettre au gouverneur relayant la demande de la famille.

«Ils disent simplement que notre souhait, car la famille est qu’il meure dans le système pénitentiaire de l’établissement correctionnel de l’Alabama. C’est ainsi que nous voulons qu’il souffre et nous voulons voir cette souffrance pour le reste de nos vies », a déclaré Givan mercredi.

Givan a déclaré que l’affaire était inhabituelle dans la mesure où la famille de la victime avait demandé la clémence. Bien que James ait “tué brutalement et insensément” la mère de deux enfants simplement parce qu’elle l’a rejeté, Givan a déclaré que les souhaits de la famille devraient avoir du poids.

“C’est difficile”, a déclaré Givan, qui se souvenait de Hall comme d’une mère gentille et dévouée.

“Elle était juste la personne la plus adorable que vous ayez jamais voulu rencontrer”, a déclaré Givan.

Pendant ce temps, James a agi en tant que son propre avocat dans le but d’arrêter la procédure d’exécution de jeudi, déposant des poursuites manuscrites et des demandes de sursis.

Il a affirmé que ses avocats étaient inefficaces et que les responsables de la prison n’ont pas expliqué ce qui était en jeu lorsqu’il a donné aux détenus un formulaire dans lequel ils pouvaient choisir l’hypoxie azotée comme méthode d’exécution préférée. L’Alabama a approuvé l’hypoxie azotée comme moyen d’exécution mais n’a pas développé de système pour son utilisation ni prévu d’exécutions par cette méthode.

Kim Chandler, l’Associated Press