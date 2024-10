L’exécution d’un Texas a été suspendue. Ken Paxton veut maintenant le faire taire.

Le 21 octobre, Robert Roberson devait faire ce qu’aucun condamné à mort n’a jamais fait. Il était censé témoigner devant un comité de la législature du Texas qui enquête sur son cas.

Cela aurait été un moment remarquable dans l’histoire de la peine de mort. Cela aurait offert de l’espoir à Roberson lui-même. Cela aurait également marqué un moment où l’humanité d’une personne reconnue coupable d’un crime capital était reconnue en la traitant comme un témoin crédible dans une procédure publique.

Cela explique pourquoi les responsables du Texas, dirigés par le gouverneur Greg Abbott et le procureur général Ken Paxton, avoir est intervenu pour empêcher Roberson de témoigner. Comme Paxton dit mercredi : « Quelques législateurs ont grossièrement interféré avec le système judiciaire en ignorant la séparation des pouvoirs prévue dans la Constitution de l’État. Ils ont créé une crise constitutionnelle au nom d’un homme qui a battu à mort sa fille de deux ans.

Abbott, Paxton et leurs alliés sont déterminés à voir Roberson être exécuté et, ce faisant, à faire taire sa voix. Ils ne devraient pas être autorisés à abandonner leur plan.

Ils doivent respecter la loi et honorer l’assignation à comparaître en tant que Cour suprême du Texas. a fait la semaine dernière. Les citoyens du Texas, quelle que soit leur opinion sur la peine de mort, devraient exiger que Roberson soit autorisé à raconter son histoire au Parlement de l’État. Les condamnés à mort, dont Roberson, ont parfois accordé des interviews à des journalistes. Mais c’est tout autre chose lorsqu’on demande à l’un d’entre eux de prêter sa voix à une réflexion officielle sur une question urgente de politique publique.

Même avant les événements de ce mois-ci, le cas de Roberson était déjà sans précédent à bien des égards. En 2002, Roberson a été reconnu coupable et condamné à mort pour le meurtre de sa fille, Nikki. La preuve cruciale contre lui a été fournie par un expert qui a déclaré que Nikki était décédée des suites de «syndrome du bébé secoué.»

Si Roberson est exécuté, il serait la première personne aux États-Unis mis à mort sur la base d’un diagnostic de syndrome du bébé secoué. Mais depuis que Roberson a été condamné, le syndrome du bébé secoué est tombé en disgrâce parmi de nombreux membres de la communauté médicale. Des doutes ont été soulevés à ce sujet par les juges et les législateurs de plusieurs États.

Bien avant que l’affaire Roberson ne soit rendue publique, des doutes similaires ont été soulevés au Texas. En 2013, l’État a adopté ce que l’on appelle familièrement une loi sur la « science indésirable ». Comme l’Associated Press dit, la loi « permet à une personne reconnue coupable d’un crime de demander réparation si les preuves utilisées contre elle ne sont plus crédibles ». Et « à l’époque, cette mesure a été saluée par le Parlement comme une solution unique et pérenne aux condamnations injustifiées fondées sur des données scientifiques erronées ».

Le Texas, qui n’est guère un paradigme du libéralisme de la justice pénale, devenu le premier État du pays à adopter une telle loi, qui « précise que les juges peuvent considérer les changements dans la valeur scientifique des preuves déjà disponibles comme base pour accorder une réparation après condamnation, même après que tous les appels directs ont été épuisés. «

Néanmoins, les tribunaux ont refusé à plusieurs reprises de permettre à Roberson, qui a affirmé son innocence, de profiter de cette loi par le biais des propos de ses partisans. dire est une « interprétation erronée délibérée ».

Roberson, qui devait être exécuté le 17 octobre, a été sauvé grâce à un groupe de législateurs du Texas. utilisation ingénieuse d’un pouvoir législatif ordinaire: le pouvoir d’assigner un témoin à comparaître devant les comités législatifs. Cela correspondait à ce que j’avais appelé « un sursis législatif. »

Faire témoigner un condamné à mort devant une commission législative marquerait une rupture brutale avec une longue histoire au cours de laquelle un tel témoignage n’aurait pas été considéré comme crédible. Comme Robert Popper, ancien procureur de l’État de New York, a écrit, « Pendant au moins trois cents ans, entre le XVIe et le XIXe siècle, même l’accusé dans une affaire pénale n’était pas autorisé à témoigner en son nom propre. »

Cette même interdiction s’appliquait aux personnes reconnues coupables d’un crime. Le célèbre commentateur juridique William Blackstone dis-le de cette façon: «Tous les témoins, de quelque religion ou pays que ce soit, qui ont l’usage de leur raison, seront reçus et interrogés, sauf ceux qui sont infâmes ou ceux qui sont intéressés à l’événement de la cause.»

Dans ce pays, les prisonniers et les condamnés à mort faisaient partie de ces personnes « infâmes ». Tout au long du XIXe siècle, les tribunaux américains l’ont clairement indiqué.

Dans l’affaire Ruffin contre Commonwealth de 1871, un juge de Virginie dis-le succinctement: « Il a, par suite de son crime, perdu non seulement sa liberté, mais tous ses droits personnels à l’exception de ceux que lui accorde la loi dans son humanité. Il est pour le moment l’esclave de l’État. Il est civiliter mortuus ; et sa succession, s’il en a, est administrée comme celle d’un mort.

Le juge a poursuivi en expliquant : « La déclaration des droits est une déclaration de principes généraux devant gouverner une société d’hommes libres, et non de criminels condamnés et d’hommes civilement morts. De tels hommes… sont les esclaves de l’État, punis pour des crimes odieux commis contre les lois du pays.

Les tribunaux ne considèrent plus les prisonniers ou les condamnés à mort comme des esclaves de l’État ou comme des morts civils. Ils peuvent maintenant témoigner devant le tribunal. Et dans de nombreuses affaires passibles de la peine capitale, les prisonniers se voient souvent proposer des incitations à témoigner contre leurs coaccusés. Mais ce n’est pas un hasard si les gardiens de prison faire référence à une personne en attente d’exécution comme un « homme mort qui marche ».

Dans le cas de Roberson, son témoignage devant le House Criminal Jurisprudence Committee aiderait les législateurs enquêter pour savoir si les tribunaux de l’État adhèrent correctement à la loi sur la « science indésirable ». Le représentant de l’État Joe Moody, président du comité, expliqué que le comité a assigné Roberson à comparaître afin qu’il puisse « raconter son histoire, à quoi ressemblait sa vie avant cela, à quoi ressemblait l’enquête à travers son objectif. … [T]La législature peut utiliser ces informations pour prendre les décisions dont nous avons besoin pour aller de l’avant dans l’élaboration de politiques.

Quel que soit son objectif législatif, la comparution de Roberson devant le comité pourrait également attirer encore plus l’attention du public sur son cas et contribuer à empêcher son exécution. Que ce soit le cas ou non, cela rappelle que les condamnés à mort sont toujours des êtres humains, qui ont droit à être traités avec dignité et à pouvoir s’exprimer dans les débats publics.

C’est précisément le genre de rappel que les plus ardents partisans de la peine capitale, comme Abbott et Paxton, ne peuvent supporter.

Quel que soit le résultat des efforts visant à empêcher Roberson de raconter son histoire, les législatures des autres États devraient suivre ce que les législateurs du Texas tentent de faire et fournir un lieu aux condamnés à mort pour qu’ils puissent témoigner lorsque ces législatures examinent des projets de loi sur la peine capitale. Eux et les autres Américains ont besoin d’entendre les voix de ceux que nous condamnons à mort, voix qui sont trop souvent réduites au silence jusqu’au moment où ils sont autorisés à prononcer leurs derniers mots.

