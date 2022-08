L’exécution d’un homme de l’Alabama a été bâclée, selon un groupe de défense

MONTGOMERY, Ala. (AP) – Les responsables des services correctionnels de l’Alabama ont apparemment bâclé l’exécution d’un détenu le mois dernier, selon un groupe anti-peine de mort, citant le temps qui s’est écoulé avant que le prisonnier ne reçoive l’injection létale et une autopsie privée indiquant que son bras pourrait avoir été coupé pour trouver une veine.

Joe Nathan James Jr. a été mis à mort le 28 juillet dans une prison de l’Alabama pour la mort par balle en 1994 de son ancienne petite amie. L’exécution a eu lieu plus de trois heures après que la Cour suprême des États-Unis a rejeté une demande de sursis.

“Soumettre un prisonnier à trois heures de douleur et de souffrance est la définition d’un châtiment cruel et inhabituel”, a déclaré Maya Foa, directrice de Reprieve US Forensic Justice Initiative, un groupe de défense des droits humains qui s’oppose à la peine de mort, dans un communiqué. “Les États ne peuvent pas continuer à prétendre que la pratique odieuse de l’injection létale est en aucune façon humaine.”

Le département des sciences judiciaires de l’Alabama a refusé une demande de publication de l’autopsie de James par l’État, citant un examen en cours qui a lieu après chaque exécution. Les responsables n’ont pas répondu aux demandes de commentaires sur l’autopsie privée, qui a été rapportée pour la première fois par The Atlantic.

Au moment de l’exécution, le commissaire des services correctionnels de l’Alabama, John Hamm, a déclaré aux journalistes que “rien d’extraordinaire” ne s’était produit. Hamm a déclaré qu’il n’était pas au courant que le prisonnier se battait ou résistait aux officiers. L’État a par la suite reconnu que l’exécution avait été retardée en raison de difficultés à établir une ligne intraveineuse, mais n’a pas précisé combien de temps cela avait pris.

Le Dr Joel Zivot, professeur d’anesthésiologie à l’Université Emory et expert en injection létale qui a été témoin de l’autopsie privée, a déclaré qu’il semblait y avoir eu de nombreuses tentatives pour connecter une ligne.

Zivot a déclaré avoir vu “plusieurs sites de ponction sur les deux bras” et deux incisions perpendiculaires, chacune d’environ 3 à 4 centimètres (1 à 1,5 pouces) de longueur, au milieu du bras, ce qui, selon lui, indiquait que les autorités avaient tenté d’effectuer une «cutdown», une procédure dans laquelle la peau est ouverte pour permettre une recherche visuelle d’une veine. Il a déclaré que la réduction est une intervention médicale à l’ancienne rarement pratiquée dans les milieux médicaux modernes et qu’elle serait douloureuse sans anesthésie. Il a également déclaré avoir vu des preuves d’injections intramusculaires non à proximité d’une veine.

Le système pénitentiaire du département pénitentiaire de l’Alabama a publié une déclaration écrite dans laquelle il a noté que “le protocole stipule que si les veines sont telles qu’un accès intraveineux ne peut être fourni, l’équipe effectuera une procédure de cathéter central”, qui consiste à placer un cathéter dans un grand veine. “Heureusement, ce n’était pas nécessaire et avec suffisamment de temps, l’accès intraveineux a été établi”, indique le communiqué.

L’Alabama n’autorise pas les témoins des médias à regarder les préparatifs d’une injection létale. Ils obtiennent leur premier aperçu de la chambre d’exécution lorsqu’un détenu est déjà attaché à la civière avec la ligne IV connectée.

Un journaliste de l’Associated Press qui a assisté à l’exécution a observé que James n’avait pas répondu lorsque le directeur lui avait demandé s’il avait un dernier mot. Ses yeux sont restés fermés à l’exception d’un bref flottement à un moment donné au début de la procédure.

Les avocats qui ont parlé avec James par téléphone ont dit qu’ils étaient dérangés par son manque de mouvement signalé et ont soulevé des questions sur ce qui s’est passé avant l’injection létale. Hamm a déclaré que James n’était pas sous sédation.

« Ce n’était pas le Joe que je connaissais. Il avait toujours quelque chose à dire. Il a toujours voulu garder le contrôle », a déclaré James Ranson, l’avocat qui a aidé James à déposer son appel auprès de la Cour suprême des États-Unis. “Le fait qu’il n’ait donné aucune sorte de réaction … et qu’il n’ait pas ouvert les yeux, me dit que quelque chose n’allait pas”, a déclaré Ranson.

John Palombi, un défenseur fédéral qui s’est entretenu deux fois avec James le jour de son exécution, a déclaré que James “était certainement alerte” plus tôt dans la journée.

L’Atlantic a cité un ami de James disant que le détenu avait prévu de faire une déclaration finale.

Robert Dunham, directeur exécutif du Centre d’information sur la peine de mort, une organisation nationale à but non lucratif qui analyse les questions concernant la peine capitale, a déclaré que le délai entre le feu vert de la Cour suprême et l’exécution, combiné à l’autopsie, indique une “exécution bâclée, et c’est l’un des pires ratés de l’histoire moderne de la peine de mort aux États-Unis.

“Cette exécution est la pièce A expliquant pourquoi les lois sur le secret d’exécution sont intolérables”, a écrit Dunham dans un e-mail à l’AP. “Le public a le droit de savoir ce qui s’est passé ici – et ce qui se passe dans toutes les exécutions en Alabama – à partir du moment où l’équipe d’exécution commence le processus de préparation physique du prisonnier pour l’injection létale jusqu’au moment où le prisonnier meurt.”

Kim Chandler, l’Associated Press