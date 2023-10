L’exécution d’un détenu du Texas devrait avoir lieu après que la Cour suprême a fait droit à une demande d’annulation du sursis

HOUSTON (AP) — L’exécution d’un détenu du Texas condamné pour avoir tué par balle une femme de 80 ans il y a plus de deux décennies devait avoir lieu mardi soir après que la Cour suprême des États-Unis a annulé la suspension d’un tribunal inférieur et a ensuite rejeté une autre demande d’intervention. .

Jedidiah Murphy, 48 ans, a été condamné à mort pour le meurtre de Bertie Lee Cunningham, en octobre 2000, lors d’un détournement de voiture.

L’injection létale prévue mardi a été suspendue après que la 5e Cour d’appel des États-Unis a confirmé lundi l’ordonnance d’un juge fédéral de la semaine dernière retardant l’exécution en raison de questions sur les preuves utilisées pour le condamner à mort.

Mais la Cour suprême des États-Unis a fait droit mardi soir à un appel du bureau du procureur général de l’État demandant d’annuler la suspension et d’autoriser l’exécution au pénitencier d’État de Huntsville.

Plus tard dans la nuit de mardi, sans commentaire, la Haute Cour a rejeté une autre demande de la défense visant à surseoir à l’exécution de Murphy. Les avocats du détenu avaient demandé mardi après-midi que l’exécution soit retardée, car les drogues qui lui seraient injectées auraient été exposées à une chaleur et à de la fumée extrêmes lors d’un récent incendie, les rendant dangereuses et l’exposant à un risque de douleur et de souffrance.

Les responsables de la prison du Texas ont effectué mardi les procédures normales avec Murphy qui sont suivies le jour de l’exécution, y compris les visites finales, a déclaré Amanda Hernandez, porte-parole du ministère de la Justice pénale du Texas.

Murphy admet avoir tué Cunningham, originaire de Garland, dans la banlieue de Dallas. Mais il nie avoir commis deux vols et un enlèvement que les procureurs ont utilisés pour persuader les jurés pendant la phase pénale de son procès qu’il représenterait un danger futur – une conclusion juridique nécessaire pour obtenir une condamnation à mort au Texas.

Un juge fédéral d’Austin a prononcé un sursis la semaine dernière après que les avocats de Murphy ont intenté une action en justice pour demander des tests ADN sur les preuves présentées lors de son procès en 2001. Ils soutiennent que les crimes constituaient la preuve la plus solide dont les procureurs disposaient pour montrer que Murphy représentait une menace permanente, mais que les preuves le liant aux crimes sont problématiques, notamment une identification douteuse de Murphy par l’une des victimes.

Les procureurs se sont prononcés contre les tests ADN, affirmant que la loi de l’État autorise uniquement les tests post-condamnation des preuves liées à la culpabilité ou à l’innocence et non à la peine d’un accusé. Ils ont également qualifié la demande de suspension de Murphy de « manipulatrice » et ont déclaré qu’elle aurait dû être déposée il y a des années.

Les procureurs affirment que l’État a présenté « d’autres preuves importantes » pour montrer que Murphy représentait un danger futur.

En confirmant le sursis à exécution, la 5e Cour d’appel des États-Unis a déclaré qu’une autre affaire portée devant elle, intentée par un autre condamné à mort du Texas, soulevait des questions similaires et qu’il était préférable d’attendre une décision dans cette affaire.

Murphy exprime depuis longtemps des remords pour avoir tué Cunningham.

« Je me réveille quotidiennement avec mon crime et je n’ai jamais passé un jour sans remords sincères pour le mal que j’ai causé », a écrit Murphy dans un message qu’il a envoyé cette année à Michael Zoosman, qui avait correspondu avec Murphy et est co- fondateur de L’chaim! Juifs contre la peine de mort. Murphy est juif.

Les avocats de Murphy ont déclaré qu’il avait également de longs antécédents de maladie mentale, qu’il avait été maltraité lorsqu’il était enfant et qu’il était placé et sorti d’une famille d’accueil.

« Nous devrions examiner ce que dit le judaïsme rabbinique à propos de Techouva, ce qui signifie la repentance et sur le fait que si quelqu’un fait tout ce qu’il peut pour se repentir de ses crimes, cela devrait être pris en considération. … Mais la réalité est que nous n’avons pas de système basé sur la justice réparatrice. Nous avons un système basé sur la vengeance rétributive », a déclaré Zoosman.

La semaine dernière, le Conseil des grâces et des libérations conditionnelles du Texas a refusé à l’unanimité de commuer la condamnation à mort de Murphy en une peine moindre ou d’accorder un sursis de six mois.

Les avocats de Murphy avaient également demandé aux tribunaux inférieurs d’arrêter son exécution en raison d’allégations selon lesquelles les drogues d’exécution que l’État allait utiliser sur lui auraient pu avoir été endommagées lors d’un incendie le 25 août dans l’unité pénitentiaire de Huntsville où elles étaient stockées. Un juge fédéral et une cour d’appel de l’État avaient rejeté cette demande.

Les avocats de Murphy ont déclaré mardi à la Cour suprême qu’une suspension était méritée sur cette question pour leur permettre d’enquêter plus en détail sur l’impact de l’incendie sur les drogues utilisées pour l’exécution.

Mardi marquait la Journée mondiale contre la peine de mort, une journée annuelle de plaidoyer des opposants à la peine de mort.

