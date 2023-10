L’exécution du condamné à mort le plus ancien de l’Idaho reportée en vue d’une audience de révision de la peine

BOISE, Idaho (AP) — L’exécution en novembre d’un homme condamné à mort dans l’Idaho a été retardée mercredi parce que la commission des libérations conditionnelles de l’État a accordé une audience pour envisager de modifier sa peine en prison à vie.

Un juge de l’Idaho a émis la semaine dernière un arrêt de mort contre Thomas Creech, le condamné à mort le plus ancien de l’État. Creech a été reconnu coupable du meurtre de deux personnes dans le comté de Valley en 1974 et condamné à mort. Toutefois, après un appel, cette peine a été réduite à la prison à vie.

Moins de 10 ans plus tard, il a été reconnu coupable d’avoir battu à mort un autre homme en détention, David Jensen, avec une chaussette pleine de piles. Creech a été condamné à mort pour ce crime en 1983.

Après que l’arrêt de mort ait été émis la semaine dernière, le département correctionnel de l’Idaho avait déclaré que Creech serait exécuté par injection mortelle le 8 novembre et avait déclaré qu’il disposait déjà des produits chimiques nécessaires.

Les avocats de Creech auprès du Federal Defender Services of Idaho, une organisation à but non lucratif, ont demandé à la commission des libérations conditionnelles de planifier l’audience de révision de la peine. Dans leur dossier de 256 pages, ils ont soutenu que Creech, 73 ans, devrait être autorisé à vivre ses jours en prison et à mourir de causes naturelles, a rapporté l’Idaho Statesman.

La commission n’a pas encore fixé de date d’audience.

Un porte-parole du bureau du procureur du comté d’Ada, qui a donné suite à l’arrêt d’exécution de Creech, a refusé de commenter le journal mercredi.

Dans la demande d’audience de grâce, Creech s’est décrit comme un « fervent chrétien » et s’est excusé auprès de la famille de l’homme qu’il a tué en prison pour la douleur qu’il leur a causée. Il a déclaré qu’il avait des remords pour tous ses crimes, selon la pétition.