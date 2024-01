L’exécution de Kenneth Smith est condamnée et 43 autres condamnés à mort devraient mourir par azote : mises à jour

Sennett était l’épouse du pasteur de l’Église du Christ, Charles Sennett, qui aurait payé 1 000 $ à Smith et à un autre homme pour tuer son épouse.

Le pasteur aurait été lourdement endetté et aurait voulu recouvrer une assurance contre son décès, selon des documents judiciaires.

Sennett a été tuée dans une attaque brutale à l’intérieur de sa maison. Elle a été battue avec un ustensile de cheminée et poignardée 10 fois à la poitrine et au cou, sa mort étant mise en scène pour ressembler à une invasion de domicile et à un cambriolage.