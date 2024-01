L’exécution de Kenneth Smith est condamnée et 43 autres condamnés à mort devraient mourir par azote : mises à jour

Il s’agit d’une sombre alternative à l’injection létale et à la chaise électrique : être gazé à mort avec de l’azote pur, une procédure réputée « indolore » qui prive lentement le criminel d’oxygène jusqu’à sa mort.

Les autorités de l’Alabama ont mis au point une alternative sinistre et non encore testée à l’injection mortelle et à la chaise électrique : être gazé à mort avec de l’azote pur, une procédure réputée « indolore » qui prive lentement le criminel d’oxygène jusqu’à sa mort. Mais l’utiliseriez-vous pour abattre un animal malade, demande Sean O’Grady