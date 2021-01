Le complexe pénitentiaire fédéral de Terre Haute, dans l’Indiana, où Dustin Higgs a été exécuté. | Michael Conroy / AP

Higgs était le 13e prisonnier fédéral exécuté depuis juillet 2020.

Aux petites heures de samedi matin, l’administration Trump a exécuté Dustin Higgs pour avoir participé à un triple meurtre dans le Maryland en 1996, un crime dont il a prétendu être innocent, y compris avec ses derniers mots.

L’exécution de Higgs a marqué la 13e et dernière exécution fédérale effectuée par l’administration Trump au cours de six mois, une course qui a radicalement rompu avec le précédent moderne en termes de rapidité et d’intensité: exécutions depuis l’été dernier que les présidents ne l’ont fait au cours des 67 dernières années combinées.

L’administration Trump a fait valoir que les exécutions avaient été menées conformément à la loi, notant que toutes les personnes exécutées avaient été reconnues coupables au procès. « Si vous demandez à des jurés de l’imposer et que des jurés l’imposent, alors cela devrait être fait », a déclaré l’ancien procureur général de l’administration Trump, Bill Barr, à l’Associated Press quelques jours avant sa démission en décembre.

Mais de nombreux défenseurs de la justice pénale – et certains membres de la Cour suprême – ont argumenté que le calendrier a été précipité d’une manière qui a négligé une délibération appropriée sur la légalité des meurtres et qu’ils ont injustement ciblé des personnes de couleur, ainsi que des personnes souffrant de traumatismes graves.

Et de nombreux analystes juridiques notent que l’exécution de Higgs a été éclairée par la Cour suprême grâce à une manœuvre qu’ils décrivent comme une tentative sans précédent et transparente pour faciliter l’agenda de Trump.

Higgs a été reconnu coupable en 2000 de meurtre prémédité au premier degré, de trois chefs de meurtre au premier degré et de trois chefs d’enlèvement ayant entraîné la mort. Le ministère de la Justice a déclaré qu’en 1996, Higgs s’était rendu avec deux amis masculins et trois femmes dans un refuge faunique du Maryland et avait ordonné à l’un de ses amis de tirer sur les trois femmes, dont l’une aurait refusé une avance de sa part.

Higgs a déclaré qu’il était innocent du crime et qu’il n’avait donné aucun ordre pour un meurtre. Son ami qui a tiré les coups de feu qui purge une peine d’emprisonnement à perpétuité, Willis Haynes, a contesté l’argument de l’accusation selon lequel Higgs l’avait contraint à l’acte dans un affidavit signé, disant: «La théorie de l’accusation sur notre affaire était de la connerie. Dustin ne m’a pas menacé. Je n’avais pas peur de lui. Dustin ne m’a rien fait faire cette nuit-là ou jamais.

Higgs aurait de nouveau affirmé son innocence dans ses derniers mots. «Je voudrais dire que je suis un homme innocent. … Je ne suis pas responsable des morts », a-t-il dit, tout en mentionnant les noms des victimes. «Je n’ai pas ordonné les meurtres.»

Higgs a reçu un diagnostic de Covid-19 avant l’exécution, et son avocat avait tenté de retarder l’exécution au motif qu’elle était cruelle, car le virus craignait que les effets du virus sur ses poumons intensifient l’injection mortelle de pentobarbitol. . La question était également de savoir si Higgs pouvait être exécuté dans l’Indiana, où il était détenu, après avoir été condamné dans le Maryland en appliquant une loi sur la peine de mort qui n’existe plus.

L’exécution a continué de toute façon. Higgs a reçu une injection mortelle au pénitencier fédéral de Terre Haute, dans l’Indiana, et a été déclaré mort à 1h23 du matin samedi matin.

La Cour suprême semble avoir agi extraordinairement pour soutenir Trump

Un certain nombre d’analystes juridiques ont décrit la manière dont la Cour suprême a traité l’exécution de Higgs comme «sans précédent» et «au-delà de l’extraordinaire».

L’écrivain juridique de Slate, Mark Joseph Stern, a expliqué qu’avec Higgs, la haute cour avait fini par contourner le processus d’appel traditionnel afin de fournir rapidement un soutien juridique à l’ordre de Trump de procéder à l’exécution malgré les questions sur la condamnation de Higgs avant qu’il ne quitte ses fonctions:

La loi fédérale exige qu’une condamnation à mort fédérale soit exécutée «de la manière prescrite» par l’État dans lequel elle a été prononcée. Mais Higgs a été condamné par un tribunal fédéral du Maryland, qui a aboli la peine capitale en 2013, il n’y a donc pas de «manière prescrite» pour l’exécution de Higgs. Une cour d’appel a confirmé le sursis du tribunal de district, plaçant les plaidoiries pour le 27 janvier. Le 11 janvier, le ministère de la Justice de Trump a demandé à la Cour suprême d’éliminer ces obstacles. Dans un geste stupéfiant, le tribunal a convenu: il a rendu une décision sommaire sur le fond de l’affaire, court-circuitant le processus d’appel traditionnel.

Le vote 6-3 de la Cour suprême, dans lequel l’aile libérale de la cour a voté contre la décision d’ouvrir la voie à l’exécution, s’est accompagné d’une dissidence fulgurante de la juge Sonia Sotomayor.

«Ce n’est pas justice», a écrit Sotomayor dans sa dissidence, arguant que la Haute Cour ne remplissait pas son devoir de délibérer en allumant la loi au vert. – et qu’il ne l’a pas fait non plus en ce qui concerne les 12 exécutions avant Higgs ‘. «Après avoir attendu près de deux décennies pour reprendre les exécutions fédérales, le gouvernement aurait dû faire preuve d’une certaine retenue pour s’assurer de le faire légalement. Sinon, ce tribunal aurait dû. Il n’a pas. »

Le juge Stephen Breyer a fait valoir que la Cour avait fait preuve de négligence dans l’examen de la constitutionnalité des exécutions et qu’elle avait particulièrement manqué à son devoir de traiter des questions inhabituelles, telles que la manière dont la pandémie pourrait affecter la légalité des exécutions. Dans sa dissidence, il a demandé: «Dans quelle mesure un système juridique qui exécuterait un individu sans tenir compte d’une question juridique nouvelle ou importante qu’il a soulevée est juste?»

Dans l’ensemble, Jaime Santos, associé du cabinet de contentieux d’appel de Goodwin Procter, décrit la décision comme «une décision politique, pas une décision doctrinale et non conforme en aucune façon aux normes et aux précédents régissant la pratique de la Cour suprême».

Ce sont des décisions comme celles-ci qui ont conduit des observateurs comme Ian Millhiser de Vox à décrire un tribunal à majorité conservatrice comme une «menace anti-démocratique». Et les commentaires de Santos soulignent les préoccupations selon lesquelles la Cour suprême est devenue une institution trop partisane qui valorise les objectifs politiques par rapport au processus traditionnel.

Le programme de la peine capitale de Trump

La mort de Higgs marque la fin d’un programme remarquablement ciblé de conduite d’exécutions fédérales que les critiques de la peine capitale ont qualifié de «frénésie meurtrière». Il est frappant de constater que les exécutions fédérales ont eu lieu au milieu d’une pandémie qui a considérablement réduit le nombre d’exécutions effectuées au niveau de l’État, et à la suite d’un mouvement de justice raciale critique d’un système de justice pénale trop punitif.

Les experts affirment que l’accent mis par Trump sur la peine capitale au cours de son dernier semestre au pouvoir a marqué un changement radical par rapport aux normes du gouvernement fédéral, une tendance qui se démarque d’autant plus que le soutien à la peine de mort est au plus bas depuis des décennies.

«Personne n’a procédé à ce nombre d’exécutions civiles fédérales au cours de cette courte période de l’histoire américaine», a déclaré Robert Dunham, directeur exécutif du Centre d’information sur la peine de mort, à Vox en décembre.

La hausse des exécutions fédérales s’est également démarquée au cours d’une année où la peine capitale a été moins utilisée qu’elle ne l’avait été depuis des décennies au niveau de l’État, en grande partie en raison des ralentissements et des fermetures du système de justice pénale liés à la pandémie.

«Le fait que nous ayons un nombre record d’exécutions fédérales, alors que nous sommes près d’un niveau record d’exécutions d’État, au milieu d’une pandémie, montre à quel point l’administration Trump est soit toucher ou qu’il ne peut pas résister à des actes gratuits de cruauté », a déclaré Dunham à Vox en décembre.

L’administration Trump a régulièrement défendu son utilisation de la peine capitale. Par exemple, Barr a décrit l’engagement de l’administration Trump en faveur de la peine de mort comme l’exécution du châtiment contre «les pires criminels».

Mais comme l’ACLU fait remarquer, beaucoup de ceux qui sont exécutés ne cochent pas les cases conventionnelles des «pires criminels»:

Notre gouvernement fédéral a tué deux hommes noirs pour des crimes qu’ils ont commis il y a 20 ans à l’adolescence; il a tué une femme victime de violences sexuelles et de tortures impensables; il a tué deux hommes noirs qui n’ont tué personne; et un homme avec une déficience intellectuelle si grave qu’il est impossible de l’ignorer dans ses derniers mots. La Cour suprême a ouvert la voie à un grand nombre de ces exécutions malgré les conclusions des tribunaux inférieurs selon lesquelles les exécutions étaient inconstitutionnelles ou interdites par la loi fédérale.

En plus de chercher à relancer et accélérer l’utilisation de la peine capitale, l’administration Trump a également élargi la manière dont elle peut être appliquée. L’année dernière, le ministère de la Justice a créé et finalisé une règle qui permet au gouvernement d’utiliser plus de moyens pour tuer des prisonniers, y compris l’électrocution et le peloton d’exécution.

Mais si la relance de la peine capitale fédérale a été une caractéristique caractéristique du programme politique et politique de Trump, on ne sait pas dans quelle mesure elle fera partie de son héritage. Le président élu Joe Biden a déclaré qu’il travaillerait pour abolir la peine de mort fédérale, et les démocrates du Sénat ont récemment promulgué une loi qui l’abolirait.