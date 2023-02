L’exécutif rival a une vision rafraîchissante de l’affaire d’arbitrage Max Fried

Il s’avère que l’affaire d’arbitrage de Max Fried n’est peut-être pas la fin du monde pour les Braves d’Atlanta après tout. Un dirigeant rival pense que le drame est fabriqué.

Lorsque Max Fried a perdu son affaire d’arbitrage contre les Braves – recevant 13,5 millions de dollars au lieu des 15 millions de dollars qu’il préférait pour 2023 – certains fans ont supposé que c’était le pire des cas. Alors qu’Atlanta avait remporté la bataille sur le salaire de Fried en 2023, ils avaient peut-être irrité leur as au point de non-retour.

Mais, selon au moins un dirigeant de la MLB, le drame de l’arbitrage est souvent utilisé comme fourrage pour les agents lors des négociations. Cependant, le joueur le prend rarement personnellement.

“Je vous promets que Max Fried n’a aucune mauvaise volonté envers les Braves d’Atlanta pour l’avoir emmené en arbitrage et avoir perdu l’arbitrage. Zéro”, a déclaré l’ancien cadre de la MLB, David Samson, via Audace. « Tout est fabriqué. Les agents utilisent cela pour essayer de mettre les propriétaires mal à l’aise avec l’arbitrage, pour essayer d’amener les propriétaires à régler, pour essayer d’amener les propriétaires à payer trop cher dans le système d’arbitrage parce que les agents leur disent : “Hé, mon gars va être mécontent”. ”

Max Fried va-t-il signer une prolongation de contrat avec les Braves d’Atlanta ?

Que Max Fried reste à long terme à Atlanta dépend vraiment d’Alex Anthopoulos. L’exécutif des Braves aime généralement prolonger les joueurs avant leurs années d’arbitrage, car ils deviennent beaucoup plus chers après cette période.

Le prix demandé par Fried sera élevé et Anthopoulos, tout comme il l’a fait avec Freddie Freeman et Dansby Swanson, pourrait ne pas le rencontrer. Mais cela n’aura pas grand-chose à voir, voire rien, avec les batailles d’arbitrage passées.

« C’est vraiment un concept axé sur les agents. Max Fried va se produire. Dès qu’il franchit cette porte, il n’y pense plus, il se concentre sur la victoire de Cy Young et, plus important encore, sur le retour aux World Series », a poursuivi Samson.

C’est une chose de moins dont les fans des Braves doivent s’inquiéter.