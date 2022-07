L’exécutif n ° 2 de Theranos reconnu coupable de 12 chefs d’accusation de fraude

SAN JOSE, Californie – Ramesh Balwani, un ancien cadre supérieur de Theranos, a été reconnu coupable jeudi de 12 chefs d’accusation de fraude, dans un verdict plus sévère que celui de sa co-conspiratrice, Elizabeth Holmes, et qui a solidifié l’échec start-up de tests sanguins comme l’ultime récit édifiant de la Silicon Valley.

M. Balwani et Mme Holmes, qui ont ensemble poussé Theranos vers des sommets avec la promesse de révolutionner les soins de santé, sont les dirigeants technologiques les plus éminents à être accusés et reconnus coupables de fraude depuis une génération. Un jury de cinq hommes et sept femmes a mis 32 heures pour rendre un verdict, condamnant M. Balwani, connu sous le nom de Sunny, pour les 10 chefs de fraude électronique et deux chefs de complot en vue de commettre une fraude électronique.

En janvier, Mme Holmes a été reconnue coupable de quatre chefs de fraude et acquittée de quatre chefs de fraude. Trois autres accusations ont été rejetées après que le jury n’a pas pu parvenir à un consensus. Elle a fait appel du verdict et M. Balwani devrait faire de même.