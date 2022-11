L’exécutif indien Harish Jain offre un emploi aux techniciens indiens licenciés dans la Silicon Valley

La Silicon Valley est sous le choc d’une crise des licenciements, les grandes entreprises technologiques licenciant des milliers d’employés. Des entreprises technologiques de premier plan comme Twitter, Meta, Stripe et Netflix ont annoncé des licenciements ce trimestre. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, qui exploite Facebook, Instagram et WhatsApp, a annoncé la semaine dernière le plan de son entreprise de supprimer 13 % de ses effectifs, soit 11 000 emplois. Les rapports suggèrent qu’Amazon pourrait bientôt rejoindre la liste des entreprises qui réduisent leurs effectifs en raison du ralentissement économique croissant.

Au milieu de la morosité économique de la Silicon Valley, une licorne indienne offre des emplois à tous les techniciens qui ont récemment perdu leur emploi aux États-Unis. Harsh Jain – PDG et co-fondateur de Dream Sports, la première licorne de jeu à émerger de l’Inde, a invité les candidatures de tous les techniciens indiens qui ont été récemment licenciés aux États-Unis. Harsh Jain s’est tourné vers Twitter pour proposer des emplois à des milliers de techniciens indiens talentueux qui sont actuellement sans emploi aux États-Unis.

Harsh a tweeté: «Avec tous les licenciements de Tech en 2022 (plus de 52 000!) Aux États-Unis, veuillez passer le mot pour rappeler aux Indiens de rentrer chez eux (en particulier ceux qui ont des problèmes de visa) pour aider Indian Tech à réaliser notre potentiel d’hyper-croissance dans le prochain décennie!”

Avec tous les licenciements de Tech en 2022 (plus de 52 000 !) Aux États-Unis, faites passer le mot pour rappeler aux Indiens de rentrer chez eux (en particulier ceux qui ont des problèmes de visa) pour aider Indian Tech à réaliser son potentiel d’hyper-croissance au cours de la prochaine décennie ! 🇮🇳 🇮🇳 🇮🇳 (1/3) – Harsh Jain (@ harshjain85) 7 novembre 2022

Le co-fondateur de la licorne du jeu a également assuré que Dream Sports Group est rentable et financièrement stable. Harsh a écrit: «Si vous ou quelqu’un que vous connaissez correspond à ce qui précède, n’hésitez pas à nous contacter sur indiareturns@dreamsports.group. Nous @DreamSportsHQ sommes une société rentable de 8 milliards de dollars avec plus de 150 millions d’utilisateurs et 10 sociétés de portefeuille kickass dans Fantasy Sports, NFTs, Sports OTT, FinTech, Sports Experiences, etc. qui recherchent constamment de grands talents, en particulier avec une expérience de leadership dans la conception, le produit et Tech !”

Fantasy Sports, NFT, Sports OTT, FinTech, Expériences sportives, etc. (@Dream11, @rariohq, @FanCode, @DreamSetGo_Co ) qui sont constamment à la recherche de grands talents, spécialement avec une expérience de leadership dans la conception, les produits et la technologie ! (3/3) – Harsh Jain (@ harshjain85) 7 novembre 2022

L’appel ouvert de Harsh Jain aux techniciens indiens aux États-Unis a créé un énorme buzz sur les réseaux sociaux. Les internautes ont félicité le co-fondateur de Dream11 pour son offre généreuse dans un scénario économique sombre aux États-Unis.

Il est de notoriété publique que les techniciens indiens constituent une part importante de la main-d’œuvre dans la Silicon Valley. La plupart d’entre eux sont titulaires d’un visa H-1B. Les récents licenciements massifs ont exercé une forte pression sur les employés indiens qui travaillaient comme ressortissants étrangers aux États-Unis, car ils doivent trouver un autre emploi dans les 60 prochains jours, sinon leur statut d’immigration sera menacé.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici