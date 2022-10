L’exécutif européen recommande à la Bosnie de devenir membre candidat

La Bosnie-Herzégovine s’est rapprochée mercredi de l’Union européenne, l’exécutif de l’UE conseillant aux États membres de lui accorder le statut de candidat malgré les critiques persistantes sur la manière dont la nation des Balkans est dirigée.

Le conseil était très attendu en Bosnie, divisée sur le plan ethnique, qui accuse un retard par rapport à plusieurs autres pays des Balkans en ce qui concerne l’obtention du statut de candidat pour devenir membre du club européen prospère des 27 nations.

Lors de la présentation du rapport annuel sur l’élargissement, le commissaire européen à l’élargissement, Oliver Varhelyi, a déclaré à une commission du Parlement européen que l’exécutif “recommande que le statut de candidat soit accordé” aux États membres, en attendant une série d’engagements pour une réforme fondamentale.

Le ministre bosniaque des Affaires étrangères a salué la décision, la qualifiant d'”historique”.

“Cela envoie un message fort aux citoyens (de Bosnie), un message que nous espérions recevoir encore plus tôt, que notre avenir est en tant que membre de la famille (de l’UE)”, a déclaré Bisera Turkovic sur Twitter.

La Commission ne peut que conseiller les pays qui devraient devenir candidats à l’UE, et tous les États membres doivent se mettre d’accord à l’unanimité sur une telle démarche. Varhelyi a déclaré qu’il espérait que les États membres agiraient rapidement, peut-être dès décembre, car les changements géopolitiques dans la région provoqués par la guerre de la Russie en Ukraine rendaient la vitesse essentielle.

Pourtant, une fois qu’un pays devient candidat, cela peut encore prendre des années, parfois de nombreuses années, avant que l’adhésion au club ne devienne une réalité.

Varhelyi a averti les dirigeants politiques bosniaques d’agir rapidement sur les réformes indispensables.

« Nous faisons cela pour le peuple de Bosnie-Herzégovine. Mais cela s’accompagne également d’attentes élevées. C’est aux élites de transformer cela en réalité », a déclaré Varhelyi.

Il a déclaré que pour devenir candidats, les dirigeants bosniaques avaient besoin de réformes sur des questions allant du système judiciaire à la lutte contre la corruption et à la promotion de changements constitutionnels et électoraux. Peu de progrès ont été réalisés sur ces questions ces dernières années.

Même au début de cette semaine, au milieu de nombreuses informations faisant état de fraudes lors des récentes élections générales en Bosnie, le principal organe électoral du pays a annoncé qu’il procéderait à un recomptage dans la course pour devenir le prochain président serbe de Bosnie, un scrutin qui aurait été truqué par un dirigeant résolument pro-russe. .

La Commission a également fait plusieurs évaluations non encourageantes dans d’autres secteurs, soulignant des progrès limités ou inexistants dans les réformes de l’administration publique, du système judiciaire et de la lutte contre la corruption et le crime organisé. Pour être candidate, une nation n’a pas à répondre à tous les critères, mais doit s’engager à le faire.

Plusieurs pays des Balkans et la Turquie ont attendu environ deux décennies pour adhérer et parfois les progrès ont été freinés par les objections d’un seul pays membre de l’UE.

Ankara a demandé son adhésion en 1987, a reçu le statut de candidat en 1999 et a dû attendre 2005 pour entamer des pourparlers en vue d’une adhésion effective. Il est encore extrêmement loin de l’adhésion.