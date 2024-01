L’exécutif du DUP approuve l’accord visant à rétablir la décentralisation à Stormont

Il a déclaré que cela constituait une base pour le retour, sous réserve de l’adoption d’une nouvelle législation par le Parlement et d’un accord final sur un calendrier.

Le parti est en pourparlers avec le gouvernement britannique pour modifier les dispositions convenues dans l’accord-cadre de Windsor entre le Royaume-Uni et l’UE.

Sir Jeffrey a déclaré que la législation convenue avec Westminster “supprimerait les contrôles sur les marchandises circulant à l’intérieur du Royaume-Uni et restant au NI, et mettrait fin au respect aveugle des lois de l’UE par NI”.

La réunion de lundi soir a duré plus de cinq heures et a été marquée par des problèmes de sécurité. Bien que le lieu éloigné ait été gardé secret, des membres de haut rang du DUP ont été confrontés à des manifestants brandissant des pancartes les qualifiant de « vendus ».

La réunion a elle-même été tweetée en direct depuis l’intérieur par le blogueur loyaliste Jamie Bryson, qui a affirmé qu’elle avait été en proie à des disputes et à des scènes chaotiques.

Néanmoins, le leader du DUP a déclaré que le vote avait été “décisif” et qu’il avait été mandaté pour agir sur ce point.

“Nous ne pourrons agir que lorsque le gouvernement aura fidèlement respecté ses engagements juridiques et autres”, a déclaré Sir Jeffrey aux journalistes.

“Les dirigeants et l’exécutif de notre parti m’ont mandaté pour aller de l’avant… sur la base des propositions avancées par le gouvernement, sous réserve et sur la base de la mise en œuvre par le gouvernement des mesures de ce paquet.”

Et il a déclaré qu’il pensait que le gouvernement pourrait agir « rapidement » pour présenter une législation mettant en œuvre ce qui a été convenu avec le DUP.

Sir Jeffrey a déclaré que les rapports ne reflétaient pas ce qui s’était passé dans la salle et a qualifié cela de fausse déclaration.

“Mais cela me déçoit qu’il y ait peut-être eu quelqu’un lors de cette réunion qui était prêt à partager des informations”, a-t-il déclaré.

Chris Heaton-Harris, député et secrétaire d’État pour l’Irlande du Nord, a déclaré : « Il s’agit d’une étape bienvenue et significative.

“Je suis reconnaissant à Sir Jeffrey Donaldson et à ses collègues pour le dialogue constructif au cours des derniers mois, ainsi qu’aux autres partis politiques d’Irlande du Nord pour la patience dont ils ont fait preuve pendant cette période.

“Je suis heureux que le DUP ait accepté l’ensemble de mesures proposées par le gouvernement britannique et qu’il soit donc prêt à revenir à l’Assemblée d’Irlande du Nord et à nommer des représentants à l’exécutif d’Irlande du Nord.

“Sir Jeffrey Donaldson a déclaré que cela était soumis aux engagements contraignants entre le Parti unioniste démocrate et le gouvernement britannique. Je peux confirmer que nous nous en tiendrons à cet accord.

“Je pense désormais que toutes les conditions sont réunies pour le retour de l’Assemblée, les partis habilités à former un exécutif se réunissent demain pour discuter de ces questions et j’espère pouvoir finaliser cet accord avec les partis politiques dans les plus brefs délais. “