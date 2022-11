L’exécutif de Twitter explique trois types de comptes : officiels, payants, autres

Twitter La responsable du produit, Esther Crawford, a révélé mardi des détails sur le fonctionnement du nouveau système de vérification du réseau social, à la suite de l’acquisition de la société par Tesla et le PDG de SpaceX, Elon Musk, fin octobre.

Certains comptes initialement vérifiés arboreront bientôt une étiquette “officielle”, a-t-elle déclaré, tandis que tout utilisateur qui paie 7,99 $ par mois pour Twitter Blue, le produit d’abonnement de la société, arborera une coche bleue. Elle n’a pas précisé ce qu’il faudrait pour obtenir un badge ou un label “officiel”.

Musk, qui est actuellement PDG et unique directeur de Twitter, a critiqué le système de vérification original de Twitter, qui donne une coche bleue, ou une vérification, aux utilisateurs notables susceptible d’être imité par de mauvais acteurs.

Les chèques bleus servaient à l’origine à vérifier l’identité de responsables gouvernementaux, de politiciens, de célébrités, de certains journalistes, de cadres, de professionnels de la santé et d’organisations dont l’entreprise avait vérifié l’identité. Musk lui-même a bénéficié de la coche de vérification Twitter. Il en va de même pour une myriade de journalistes, y compris à CNBC.

Historiquement, la coche bleue permettait aux autres utilisateurs de Twitter de savoir qu’un compte sur le réseau social et son contenu provenaient de la personne ou de l’organisation indiquée sur ce profil Twitter. Au moins certains utilisateurs dont les comptes arboraient la coche de vérification devaient fournir à Twitter des informations personnelles telles que des informations sur l’employeur, un numéro de téléphone ou une copie de leur permis de conduire pour la vérification d’identité.

D’autres réseaux sociaux, comme Facebook et Instagram de Meta, ont des systèmes de vérification similaires.

Sous la direction de Musk, la nouvelle coche Twitter Blue fonctionnera plutôt comme un badge d’abonné payant que la société prévoit néanmoins d’appeler “vérification”. Le service d’abonnement est devenu un objectif majeur pour Musk, qui souhaite que la plate-forme devienne moins dépendante des annonceurs et génère plus de revenus grâce aux abonnements.

Crawford spécifié mardi que s’abonner à Twitter Blue et obtenir la coche de l’entreprise ne nécessitera plus de vérification d’identité, en écrivant :

“Beaucoup de gens ont demandé comment vous pourrez faire la distinction entre @TwitterBlue les abonnés avec des coches bleues et des comptes vérifiés comme officiels, c’est pourquoi nous introduisons le label “Officiel” pour sélectionner les comptes lors de notre lancement.”

“Le nouveau Twitter Blue n’inclut pas la vérification d’identité – c’est un abonnement payant qui offre une coche bleue et un accès à certaines fonctionnalités. Nous continuerons à expérimenter des moyens de différencier les types de compte.”

“Tous les comptes précédemment vérifiés n’obtiendront pas le label “Officiel” et le label n’est pas disponible à l’achat. Les comptes qui le recevront incluent les comptes gouvernementaux, les sociétés commerciales, les partenaires commerciaux, les principaux médias, les éditeurs et certaines personnalités publiques.”

Crawford, directrice de la gestion des produits chez Twitter, a rejoint le réseau social lors de l’acquisition de sa startup, Squad, en décembre 2020. Depuis que Musk a pris la relève, elle est devenue le chef de produit de Twitter Blue. L’équipe a connu une réduction significative des effectifs la semaine dernière, ce qui a eu un impact sur sa capacité à expédier un système de vérification repensé d’ici la date du 7 novembre que Musk avait initialement fixée comme objectif de sprint. L’équipe de Crawford tente de réembaucher certains des employés qui ont reçu des avis de licenciement.

Les plans de Musk pour le nouveau système de “vérification” ont suscité de nombreuses critiques.

Des comédiens, des influenceurs et des acteurs, dont Valerie Bertinelli, Kathy Griffin, Ethan Klein, Sarah Silverman et Rich Sommer, ont tous semblé changer leurs noms d’affichage Twitter sur leurs profils vérifiés en “Elon Musk” sans indiquer qu’ils parodiaient son compte.

Une technologue et USC Annenberg Civic Media Fellow, Sydette Harry, a déclaré à CNBC avant le nouveau lancement de Twitter Blue que Twitter avait des problèmes pour contrecarrer le harcèlement, les discours de haine, la désinformation et l’usurpation d’identité bien avant que Musk ne prenne le relais. La société n’a jamais réussi à protéger efficacement les utilisateurs noirs et d’autres minorités, en particulier ceux qui n’étaient pas des célébrités ou des personnalités publiques à carreaux bleus.

Elle a ajouté, à propos du nouveau système de vérification, “Cette nouvelle méthode va être théâtralement mauvaise, car une fois que les gens paient pour la vérification, cela prend le problème d’un problème de modération communautaire, qui peut être attendu sur un service gratuit ou financé par la publicité, pour un problème de service client.”

Elle a également dit qu’elle craignait que Musk ne semble se concentrer sur les utilisateurs américains, malgré l’importante clientèle internationale du service.