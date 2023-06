Les efforts de collaboration entre Spotify et Harry et Meghan ont abouti à une seule série de 12 épisodes du podcast « Archetypes ».

Le directeur de Spotify, Bill Simmons, a décrit le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex, comme des « arnaqueurs » après la fin apparemment prématurée du partenariat du couple avec la plateforme de streaming vendredi.

Le partenariat avec la société de production de Harry et Meghan, Archewell Audio, annoncé pour la première fois en décembre 2020, a été initialement décrit par Spotify comme un « partenariat pluriannuel », avec le promesse de livraison « des podcasts qui inspireront. »

Cependant, les efforts de collaboration ont abouti à une seule série de 12 épisodes du podcast « Archetypes », qui a vu Meghan interviewer des invités notables, dont Serena Williams et Mariah Carey.

L’accord a été largement rapporté à l’époque pour une valeur d’environ 20 millions de dollars.

« Spotify et Archewell Audio se sont mutuellement mis d’accord pour se séparer et sont fiers de la série que nous avons réalisée ensemble », ont déclaré Spotify et Archewell Audio dans un communiqué commun.

Ce n’est pas la première fois que Bill Simmons, responsable de l’innovation et de la monétisation des podcasts chez Spotify, fait des remarques désobligeantes à propos de l’ancien membre de la famille royale, après avoir déclaré qu’il était « gêné » de partager la plate-forme Spotify avec Harry.

« Tirez sur ce gars au soleil, je suis tellement fatigué de ce gars », a déclaré Simmons sur son podcast éponyme en janvier.

Simmons a déjà atterri dans l’eau chaude pour avoir exprimé des opinions controversées, y compris en 2014 lorsqu’il a été suspendu par ESPN pour des commentaires qu’il a faits sur une affaire de violence domestique.

Spotify a refusé de répondre aux remarques de Simmons lorsqu’il a été contacté par CNBC. Archewell Audio n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNBC.