L’exécutif de Samsung révèle à quoi s’attendre le 11 août: S Pen pour les pliables, meilleur multitâche

Samsung a confirmé la date du 11 août pour l’événement Unpacked, et aujourd’hui, le président de l’entreprise Mobile TM Roh a partagé quelques détails sur ce à quoi s’attendre dans deux semaines. Dans un article de fond sur le site officiel, l’exécutif a révélé que le tout premier S Pen pour les pliables arrivera, et nous n’aurons certainement pas de Galaxy Note.

Samsung a fièrement annoncé des partenariats avec ses collègues géants de la technologie Google et Microsoft. Dans le monde actuel des réunions en ligne et des conversations à longue distance, les nouveaux appareils pliables offriront une meilleure expérience d’appel vidéo mains libres avec Google Duo et un multitâche approprié sur Microsoft Teams.

L’interface One UI Watch révélera également de nouvelles possibilités lorsque nous la verrons pré-installée sur la série Galaxy Watch4, également attendue en août.

Les appareils Galaxy Z de troisième génération auront une durabilité améliorée et «plus d’écran», comme le dit Roh. L’écosystème Samsung pour les pliables offrira « une richesse d’expériences transparentes et optimisées ». Le nouveau Galaxy Z Flip3 aura un style encore plus raffiné et sera enveloppé de matériaux plus résistants.

Et bien que le Galaxy Note ne se produise pas en 2021, certaines de ses fonctionnalités toucheront les pliables, grâce au stylet.

