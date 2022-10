L’exécutif de l’Union européenne conseille aux États d’accorder à la Bosnie le statut de candidat malgré les critiques

La Bosnie-Herzégovine s’est rapprochée mercredi de l’Union européenne, l’exécutif de l’UE conseillant aux États membres de lui accorder le statut de candidat malgré les critiques persistantes sur la manière dont la nation des Balkans est dirigée.

Le conseil était très attendu en Bosnie, divisée sur le plan ethnique, qui accuse un retard par rapport à plusieurs autres pays des Balkans en ce qui concerne l’obtention du statut de candidat pour devenir membre du club européen prospère des 27 nations. Pour l’UE elle-même, la perspective d’une adhésion est un instrument puissant dans les Balkans, où la Russie et la Chine se disputent plus de poids géopolitique.

Lors de la présentation du rapport annuel sur l’élargissement, le commissaire européen à l’élargissement, Oliver Varhelyi, a déclaré à une commission du Parlement européen que l’exécutif “recommande que le statut de candidat soit accordé” aux États membres, en attendant une série d’engagements pour une réforme fondamentale.

Le ministre bosniaque des Affaires étrangères a salué la décision, la qualifiant d'”historique”.

“Cela envoie un message fort aux citoyens (de Bosnie), un message que nous espérions recevoir encore plus tôt, que notre avenir est en tant que membre de la famille (de l’UE)”, a déclaré Bisera Turkovic sur Twitter.

La recommandation intervient plus de 6 ans après que la Bosnie a officiellement demandé son adhésion à l’UE et près de trois décennies depuis qu’elle est sortie d’une guerre interethnique de plus de 3 ans et demi, dans le cadre de l’éclatement de la Yougoslavie, qui a fait plus de 100 000 morts.

La Commission ne peut que conseiller les pays qui devraient devenir candidats à l’UE, et tous les États membres doivent se mettre d’accord à l’unanimité sur une telle démarche. Varhelyi a déclaré qu’il espérait que les États membres agiraient rapidement, peut-être dès décembre, car la situation dans la région, stimulée par la guerre de la Russie en Ukraine, rendait la rapidité essentielle.

Pourtant, une fois qu’un pays devient candidat, cela peut encore prendre des années, parfois de nombreuses années, avant que l’adhésion au club ne devienne une réalité.

Varhelyi a averti les dirigeants politiques bosniaques d’agir rapidement sur les réformes indispensables.

“De notre côté, nous avons fait maintenant un saut, un acte de foi”, a-t-il déclaré. “Maintenant, le leadership doit être là pour livrer.” Il a déclaré que pour devenir candidats, les dirigeants bosniaques avaient besoin de réformes sur des questions allant du système judiciaire à la lutte contre la corruption et à la promotion de changements constitutionnels et électoraux. Peu de progrès ont été réalisés sur ces questions ces dernières années.

Alors que la Bosnie a professé son désir d’adhérer à l’UE depuis 2003, ses chefs ethniques qui se chamaillent se sont jusqu’à présent montrés peu disposés à mettre de côté les divergences et à mettre en œuvre les réformes nécessaires. En fait, la Bosnie s’est récemment retrouvée en proie à sa plus grande crise politique depuis la fin de la guerre de 1992-1995, le dirigeant serbe bosniaque résolument pro-russe, Milorad Dodik, menaçant de plus en plus de séparer la partie dirigée par les Serbes de Bosnie du reste. du pays.

La Commission a fait plusieurs évaluations peu encourageantes dans de nombreux secteurs, soulignant des progrès limités ou inexistants dans les réformes de l’administration publique, du système judiciaire et de la lutte contre la corruption et le crime organisé. Pour être candidate, une nation n’a pas à répondre à tous les critères, mais doit s’engager à le faire.

Plusieurs pays des Balkans et la Turquie ont attendu environ deux décennies pour adhérer et parfois les progrès ont été freinés par les objections d’un seul pays membre de l’UE.

Ankara a demandé son adhésion en 1987, a reçu le statut de candidat en 1999 et a dû attendre 2005 pour entamer des pourparlers en vue d’une adhésion effective. Il est encore extrêmement loin de l’adhésion.