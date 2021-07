L’exécutif de CNN déclare dans un e-mail divulgué que les États-Unis devraient repenser la campagne de vaccination « carotte contre bâton » – RT USA News

Un cadre de CNN a laissé entendre qu’il fallait des mesures plus énergiques pour augmenter l’utilisation du vaccin Covid aux États-Unis, après s’être plaint du problème dans un e-mail qu’il a envoyé par erreur à un militant conservateur.

Le message particulier a été révélé par l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, qui a montré une capture d’écran de l’e-mail en question.

« FW : #NEWS : une majorité d’Américains non vaccinés disent qu’il est peu probable qu’ils reçoivent le vaccin Covd-19, quels que soient les efforts de sensibilisation », lire la ligne d’objet de l’e-mail.

L’auteur de l’e-mail, identifié par Carlson comme le chef du bureau de CNN à Washington, a écrit à un collègue : « C’est le point concernant la carotte contre le bâton. La carotte ne fonctionnera plus… »

Bien que l’animateur de Fox ne l’ait pas identifié par son nom, le bureau de CNN à Washington est actuellement dirigé par le vice-président senior du réseau, Sam Feist.

Le commentaire suggestif serait probablement resté à l’abri de l’examen public si le gros bonnet de CNN en question ne l’avait pas accidentellement envoyé à Charlie Kirk, un militant et commentateur conservateur populaire.

CNN a confirmé l’authenticité de l’e-mail, mais a insisté sur le fait qu’il n’y avait rien d’intéressant dans son contenu.

« L’e-mail, envoyé par erreur à Kirk, reconnaissait simplement que les incitations actuelles à la vaccination s’essoufflent », a déclaré le réseau dans un communiqué.

Kirk est apparu sur le programme de Carlson pour discuter de l’étrange e-mail.

« Est-ce la position déclarée de CNN maintenant qu’ils vont essayer d’administrer des médicaments sous la menace d’une punition ? » a demandé l’expert conservateur. En référence à « carotte contre bâton » analogie utilisée dans l’e-mail, Kirk s’est demandé à voix haute : « À quoi ressemble le bâton dans le monde de CNN ? »

Réagissant au segment sur Twitter, Brian Stelter de CNN a fait valoir que Carlson avait déformé l’e-mail pour pousser un « mentir pur et simple » sur le réseau d’information.

« CNN compte 4 000 employés. Un dirigeant envoie un e-mail au sujet de l’hostilité au vaccin, estimant que « la carotte ne fonctionnera plus ». Carlson l’obtient. Et son émission en fait un mensonge pur et simple : « CNN VEUT UTILISER UN » STICK « SUR LES NON VACCINÉS » », Stelter a écrit.

La tromperie de Tucker Carlson en 280 caractères : CNN compte 4 000 employés. Un dirigeant envoie un e-mail au sujet de l’hostilité au vaccin, estimant que « la carotte ne fonctionnera plus ». Carlson l’obtient. Et son émission le transforme en un pur mensonge : « CNN VEUT UTILISER UN ‘BÂTON’ SUR LES NON VACCINÉS » – Brian Stelter (@brianstelter) 22 juillet 2021

L’administration Biden visait à ce que 70 % des adultes américains reçoivent au moins un vaccin Covid d’ici le 4 juillet. Actuellement, environ 66 % des adultes américains ont reçu leur première dose, tandis que 57 % ont été complètement vaccinés. Parmi la population générale, 49 % sont complètement vaccinés. Bien qu’il n’y ait pas de mandat fédéral obligeant les Américains à se faire piquer, les établissements médicaux, les universités et autres institutions ont créé leurs propres règles de vaccination obligatoire.

Le tsar Covid de Washington, le Dr Anthony Fauci, a récemment haussé les sourcils après avoir suggéré que les mandats locaux exigeraient éventuellement que la plupart des Américains se fassent vacciner s’ils veulent faire partie de la société.





