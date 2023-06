L’exécutif de Burisma a secrètement enregistré Biden – sénateur

L’audio serait lié à un prétendu stratagème de corruption impliquant le président américain et une entreprise énergétique ukrainienne

Un dirigeant ukrainien du gaz qui a affirmé avoir versé des pots-de-vin au président américain Joe Biden et à son fils, Hunter Biden, a conservé plus d’une douzaine d’enregistrements de ses conversations avec eux en tant que « police d’assurance, » a déclaré le sénateur républicain Chuck Grassley, citant des documents du FBI.

Dans une déclaration publiée lundi, le législateur du GOP a exhorté le ministère de la Justice à publier une copie complète et non expurgée des dossiers du FBI qui auraient décrit un stratagème de corruption criminelle entre la famille Biden et la société énergétique ukrainienne Burisma Holdings. Les documents seraient basés sur des entretiens du FBI avec un « très crédible » source confidentielle qui a décrit plusieurs interactions avec un haut dirigeant de Burisma à partir de 2015, lorsque Biden était vice-président.

Alors que le FBI a partagé les documents avec certains législateurs la semaine dernière, Grassley a déclaré que des sections clés avaient été expurgées, notamment « référence que le ressortissant étranger qui aurait soudoyé Joe et Hunter Biden aurait des enregistrements audio de ses conversations avec eux. Dix-sept enregistrements au total.

L’exécutif de Burisma a conservé les enregistrements « comme une sorte de police d’assurance » au cas où il « s’est retrouvé dans une situation difficile » selon le sénateur, qui dit avoir vu les documents complets. Il n’a cependant pas indiqué ce qui aurait pu être dit dans l’audio.

Le sénateur Grassley et le président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer, ont d’abord souligné les pots-de-vin présumés en mai, citant un dénonciateur qui a déclaré que le FBI était en possession de documents détaillant ses entretiens avec la source confidentielle. Le comité de surveillance a ensuite assigné le bureau à comparaître pour les dossiers, qui n’ont été partagés que la semaine dernière sous forme expurgée après que les législateurs ont menacé de tenir le directeur du FBI Christopher Wray pour outrage au Congrès.

Les documents montreraient que le dirigeant anonyme de Burisma a discuté des paiements de 5 millions de dollars qu’il a versés à Joe et à Hunter Biden pendant la présidence de Barack Obama. Bien qu’il ait peu d’expérience dans le secteur de l’énergie, le jeune Biden a été employé au conseil d’administration de Burisma entre 2014 et 2019 et a reçu plus de 50 000 $ par mois.

Le responsable de Burisma aurait expliqué que l’entreprise devait « payer les Bidens » parce qu’un procureur ukrainien enquêtait sur l’entreprise. Alors que Joe Biden a récemment rejeté les allégations de corruption comme « un tas de malarkey, » il a reconnu qu’il était responsable du limogeage du principal procureur ukrainien Viktor Shokin, qui enquêtait à l’époque sur Burisma et ses dirigeants pour corruption. Biden a déclaré qu’il l’avait fait en menaçant de suspendre l’aide américaine, mais insiste sur le fait que Shokin a été remplacé pour avoir refusé de s’attaquer à la corruption.