Dieu merci pour Dan Fogelman, le créateur de C’est nouspour avoir eu la persévérance d’endurer les suggestions stupides des dirigeants du réseau.

C’est nous La star Chrissy Metz a récemment raconté une histoire que Fogelman lui a racontée : À l’époque où Fogelman « le présentait à l’origine comme un film, un dirigeant d’un certain, je ne sais pas, partout où il disait : ‘Oh, attends, alors la fille grande taille, elle est de taille plus, comme Kate Winslet ?’ Et [Fogelman] c’était comme : « Tout d’abord, qu’est-ce que tu dis ? Deuxièmement, non, c’est une vraie femme qui a vraiment eu des problèmes de poids et cela a tourmenté toute sa vie », a déclaré Metz dans un épisode de Le spectacle de Jamie Kern à Lima.

Metz, qui a joué le personnage de Kate Pearson tout au long de la série, a expliqué que son personnage « était vaguement basé sur sa sœur, donc je pense que Kate était très importante pour Dan ».

« Chaque fois que je pense à Dan, cela me rend vraiment émue », a-t-elle déclaré à Lima. « Il est absolument brillant de la manière la plus humble et la plus autodérision. Et il est tellement en phase avec l’émotion de la condition humaine. Cela transparaît, je pense, dans tout ce qu’il fait. »

Metz a été honorée d’une nomination aux Primetime Emmy et de deux Golden Globes pour sa performance dans la série. C’est nous a été félicité pour la construction de son personnage au cours de sa diffusion, en particulier en ce qui concerne Kate. Fogelman et Metz ont été reconnus comme révolutionnaires pour leur portrait humain et non condescendant d’une femme de taille plus en tant que mère, épouse, fille et sœur, et pas seulement comme véhicule de commentaire culturel.

C’est nous a marqué le premier grand rôle télévisé de l’actrice. Elle avait auparavant travaillé pendant des années comme agent, apparaissant dans de petits rôles en un seul épisode dans des séries comme Entourage et Histoire d’horreur américaine. « Tout le monde dans la série avait 10, 15, 20 ans d’expérience d’acteur. C’était la première série pour laquelle j’ai testé », a-t-elle expliqué.

Elle se sentait tellement connectée à Kate sur la page qu’elle « se sentait obligée d’écrire cette lettre… aux dirigeants de Fox et de NBC, du studio et du réseau de la série. J’ai juste dit : ‘Je sais ce que c’est. » être le second violon. J’ai été dans l’ombre de tant d’acteurs en herbe. Je sais ce que c’est que d’être jugé uniquement sur mon apparence, et je sais ce que c’est d’avoir de plus grands rêves, et tout ce que ça signifie. J’ai l’impression que Kate était vraiment là.' »

« ‘Donc, celui que vous choisirez sera la bonne personne. Et j’ai hâte de regarder la série' », a-t-elle poursuivi. Et évidemment, le reste appartient à l’histoire de la télévision.

Depuis C’est nous conclu en 2022, Metz a fait peu d’apparitions au cinéma et à la télévision. En mai, elle a été révélée sous le nom de Poodle Moth dans la saison 11 de Le chanteur masqué. Elle a dit Divertissement hebdomadaire qu’elle pense que ce serait « mignon » de faire un C’est nous film de retrouvailles, « parce que nous sommes tous si proches et que la série comptait tellement pour nous tous ».

« Je suis sûre que tout le monde serait partant », a-t-elle déclaré. « Je sais que les fans le seraient. »