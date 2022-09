Un exécuteur TOP Kinahan est emmené loin de son trou de culasse de la Costa del Sol aux poignets – avec sa femme donnant le birdie.

Le chauve Johnny Morrissey portait un short à motifs jaune criard lorsqu’il a été arrêté par une force internationale de flics, dont un membre de la Gardai.

Le meilleur exécuteur de Kinahan, Johnny Morrissey, a été emmené loin de son trou de culasse sur la Costa del Sol aux poignets Crédit : Solarpix

L’épouse Nicola Morrissey a levé son majeur alors qu’elle était sortie par des flics espagnols armés

Son arrestation est un coup dévastateur pour la foule en ruine de Daniel Kinahan.

L’expatrié irlandais élevé à Manchester a d’abord souri après avoir été entouré de flics et menotté.

Mais son sourire s’est transformé en grimace lorsqu’il a été emmené et il a essayé de cacher son visage lorsqu’il a vu des photographes de presse l’attendre.

L’épouse Nicola, PDG d’une entreprise de vodka écossaise liée par la police au crime organisé, a levé le majeur alors qu’elle était sortie par des flics espagnols armés.

Le couple a comparu devant le tribunal hier après avoir passé deux nuits en garde à vue.

La police espagnole n’a pas encore commenté les arrestations de lundi et ne devrait pas le faire avant plus tard dans la journée.

Mais nous pouvons révéler que l’ancien portier de Rochdale, Morrissey, surnommé Johnny Cash lorsqu’il dirigeait un restaurant à Cork dans les années 1990, a été détenu pour suspicion de crimes, notamment de blanchiment d’argent, après une opération menée par des flics espagnols et coordonnée sur deux continents.

La comparution d’hier devant le tribunal de la station balnéaire de Marbella, pour déterminer si le couple devait être libéré sous caution, s’est déroulée à huis clos, comme c’est la coutume en Espagne.

Morrissey, nom complet John Francis Morrissey, et sa femme devaient être placés en détention provisoire dans l’attente d’une enquête criminelle en cours – bien que les responsables du tribunal n’aient pas pu être joints pour commenter hier après-midi pour le confirmer.

Le détenteur du passeport irlandais, 62 ans, était l’un des sept membres présumés du cartel de Kinahan frappés de sanctions en avril et nommés par le département américain du Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor.

Les autorités américaines ont déclaré à propos de Morrissey, qui a assisté au mariage de Daniel Kinahan à Dubaï en 2017 : « John Morrissey a travaillé pour le Kinahan Organized Crime Group pendant plusieurs années, y compris en tant qu’exécuteur, et facilite les expéditions internationales de drogue pour l’organisation depuis l’Amérique du Sud. Il est également impliqué dans le blanchiment d’argent.

Il figurait sur la liste aux côtés de Daniel Kinahan, décrit dans la même déclaration comme “jouant un rôle essentiel dans l’organisation de l’approvisionnement en drogue en Irlande”, son père Christopher Kinahan et le criminel vétéran né à Dublin Bernard Clancy.

Les autres personnes nommées étaient Christopher Kinahan Jnr, le “conseiller et le plus proche confident” de Daniel Kinahan, Sean McGovern et Ian Dixon, qui a été arrêté pour le meurtre de Gary Hutch sur la Costa del Sol en 2015 mais n’a jamais été inculpé.

SAISIE DE CABINE

Nero Drinks Company Ltd, la société de vodka basée à Glasgow, que la mère écossaise Nicola Morrissey dirige avec son mari, était l’une des trois sociétés incluses dans la liste et interdites de commerce aux États-Unis.

Johnny, qui a courtisé des célébrités, notamment des mannequins et des stars de la télé-réalité en tant qu’ambassadeur du commerce de boissons de sa femme, a fui l’Irlande il y a plus de 20 ans après avoir apparemment été impliqué dans une tentative de nuire à un agent du Criminal Assets Bureau.

L’ancien officier du CAB, Felix McKenna, qui plus tôt cette année a lié Morrissey à la tentative d’intimidation ou même de meurtre d’un éminent officier du Bureau avant son départ d’Irlande – après avoir saisi plus de 600 000 € d’argent et de biens – s’est félicité de son inclusion dans la liste des sanctions américaines en Avril.

S’adressant à un journal irlandais du dimanche, il a déclaré: “Il est tombé dans un groupe de criminels qui ont quitté l’Irlande après la formation de CAB et ont gagné beaucoup d’argent à l’étranger et gagnent encore beaucoup d’argent dans le commerce des stupéfiants.

“Espérons que ces hommes seront tous incarcérés dans les années à venir et enfermés pour longtemps.”

Morrissey a ouvert un restaurant appelé Annalise après avoir déménagé à Cork depuis l’Angleterre, où les responsables disent qu’il avait acquis une réputation de tueur à gages pour les gangsters.

Morrissey est le premier des hommes nommés et sanctionnés par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département américain du Trésor à être arrêté depuis que la liste des sept « acteurs clés » du Kinahan Organized Crime Group a été rendue publique.

Une source bien placée a déclaré hier soir: “Bien qu’il soit le premier, nous ne nous attendons pas à ce qu’il soit le dernier et nous nous efforçons de faire en sorte que d’autres tombent bientôt.”

Chef de la mafia Daniel Kinahan