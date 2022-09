L’excuse d’un voisin pour avoir volé les meubles d’une femme dans son jardin vous laissera perplexe

Une femme a révélé la saga de ses voisins volant ses meubles sur TikTok et a enregistré la confrontation avec lui. Les clips ont commencé avec Lia Hatzaki, 29 ans, qui passe par @propertycouple sur TikTok, s’enregistrant dans son jardin. “Mes voisins ont volé mes meubles de jardin”, dit-elle avant de montrer son ensemble de table de jardin et de déplacer la caméra vers le jardin de son voisin où l’on peut voir deux chaises similaires de l’ensemble.

Alors que le voisin est apparu à l’extérieur, Lia s’est approchée pour le confronter à ce vol. “Excusez-moi mon pote, salut, j’ai remarqué que mon mobilier de jardin est là, puis-je le récupérer ? Je pense que quelqu’un de votre maison n’arrête pas de voler mes meubles de jardin », peut-on l’entendre dire dans la vidéo, a rapporté The Mirror.

Maintenant, le décor était planté pour une confrontation, mais ce qui suivit était quelque chose que Lia n’avait pas vu venir. Alors que le voisin se glisse dans le cadre, il est montré en train de remettre à Lia les meubles par-dessus la clôture. Lia a proposé de lui donner des meubles de jardin qu’elle n’a pas hésité à donner, mais le voisin a poliment refusé. Il poursuit en affirmant que les meubles ont atterri chez lui à son insu.

“Je me suis réveillé un matin et ils étaient dehors, et j’ai été moi-même choqué”, a-t-il déclaré.

Lia est visiblement choquée après cette affirmation. La vidéo a accumulé plus de 2,5 millions de vues et un flot de réactions.

Les utilisateurs ont exprimé leur choc sur la façon dont le voisin pouvait voler de manière si flagrante, quelque chose d’aussi évident que des meubles.

Un utilisateur a commenté: “C’est très inattendu qu’ils viennent de le rendre, les gens qui prennent les choses ne sont normalement pas aussi accommodants que ça, si brillants sans arguments.”

Un autre utilisateur a commenté: “Comment quelqu’un fait-il pour voler pour un voisin, que pense-t-il qu’il va se passer”

Alors que d’autres ont encore applaudi Lia pour avoir géré la situation avec fermeté tout en confrontant poliment l’homme.

