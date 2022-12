L’excitation pour la Coupe du monde de hockey masculin atteint son apogée alors que tous les billets se vendent à Rourkela

Alors que l’horloge approche de la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 2023 Bhubaneswar-Rourkela, l’excitation et l’enthousiasme des fans de hockey du monde entier ont déjà atteint leur apogée.

Le tournoi, qui doit débuter le 13 janvier 2023, verra 16 équipes de hockey d’élite du monde entier en action.

Désireux d’assister pour la première fois à l’action palpitante de hockey mondial qui se déroule à Rourkela, les fans se sont rassemblés en grand nombre devant le nouveau stade de hockey Birsa Munda depuis l’ouverture de la billetterie le 19 décembre pour acheter des billets. Et en une semaine, tous les billets de match à Rourkela ont été vendus.

Au total, 20 matchs auront lieu au nouveau « joyau » du hockey, le stade de hockey Birsa Munda à Rourkela, qui a une capacité de plus de 20 000 places. Pendant ce temps, l’emblématique stade de hockey Kalinga à Bhubaneswar, qui a une capacité de plus de 15 000 places assises, accueillera 24 matchs, dont des cross-overs, des quarts de finale, des demi-finales et la finale de la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 2023.

L’équipe indienne de hockey masculin, qui est placée dans la poule D, avec l’Espagne débutera également sa campagne contre l’Espagne le 13 janvier à Rourkela.

Après leur match contre l’Espagne le premier jour de la compétition, l’Inde affrontera l’Angleterre le 15 janvier à Rourkela, suivi de leur dernière rencontre de groupe contre le Pays de Galles le 19 janvier à Bhubaneswar.

Les 16 équipes participant au tournoi sont l’Australie, la Belgique, les Pays-Bas, l’Inde, l’Argentine, l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande, l’Angleterre, la France, la Corée, la Malaisie, l’Espagne, l’Afrique du Sud, le Japon, le Chili et le Pays de Galles.

