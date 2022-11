L’excitation monte chez les partisans de la Coupe du monde alors que le Canada occupe la plus grande scène du soccer

Kashmir Bahia et Alvaro Santamaria enfilent des drapeaux de pays du monde entier dans leur pub de Regina alors qu’ils se préparent à accueillir les fans de football.

Équipe Canada fera sa première apparition en Coupe du monde depuis 1986 et les Canadiens de partout au pays se préparent à encourager leurs joueurs. Le tournoi au Qatar a débuté le 20 novembre et le Canada joue son premier match mercredi contre la Belgique.

Au Lobby Kitchen and Bar, les propriétaires Bahia et Santamaria ont mis en place les horaires de la Coupe du monde et une réplique du trophée de la Coupe du monde autour des décorations de Noël qui remplissent déjà le pub.

Bahia et Santamaria sont des fans de soccer de longue date, mais ils disent que c’est différent d’encourager Équipe Canada.

“Nous venons tous de la patrie de nos parents. Nous avions respectivement l’habitude de les encourager – l’Angleterre pour moi et le Salvador pour Alvaro”, a déclaré Bahia. “Mais avoir le Canada dedans change l’expérience et nous sommes juste super pompés.”

Le pub diffusera les matchs en direct et il y aura des cadeaux ainsi que des boissons et des plats spéciaux.

Bahia et Santamaria ont hissé des drapeaux du monde entier pour marquer le début de la Coupe du monde sur cette photo prise le 17 novembre. (Kirk Fraser/CBC)

“Nous amenons en fait un DJ avant chaque match du Canada juste pour amplifier l’atmosphère”, a déclaré Bahia.

Le pub devrait atteindre sa capacité maximale, environ 115 personnes, pendant les jeux.

“Les gens viennent habillés de leurs couleurs respectives, de leurs drapeaux, les gens se maquillent le visage”, a déclaré Santamaria.

“Ce sera définitivement un environnement festif.”

REGARDER | Les fans de soccer se préparent pour que le Canada monte sur scène : L’excitation grandit pour l’équipe canadienne de la Coupe du monde à l’autre bout du monde Alors que l’équipe canadienne de soccer masculin se prépare à entrer sur le terrain au Qatar, l’excitation pour l’équipe est palpable à l’autre bout du monde alors que les fans à la maison ramassent des marchandises et se préparent à encourager l’équipe.

Butin de football

Les fans de football affluent également pour acheter des marchandises dans les magasins, selon les détaillants, y compris North America Sports the Soccer Shop à Vancouver.

“Pendant la Coupe du monde, il y a toujours un pic d’activité. Il y a toujours un pic de trafic qui passe”, a déclaré le propriétaire Ferruccio Susin.

Avec le Canada dans le tournoi, il a déclaré que les chandails d’équipe sont le produit le plus recherché pour les clients.

Serruccio Susin, propriétaire de North American Sports the Soccer Shop à Vancouver, est photographié le 21 novembre 2022. Il dit que les maillots du Canada s’envolent des étagères. (Gian-Paolo Mendoza/CBC)

“Ils sont le plus gros tirage. Le plus gros vendeur … Au cours des dernières semaines, nous avons vendu plus de 150 chandails du Canada. La deuxième plus grande demande est l’Argentine et le Brésil, ainsi que le Portugal et la Croatie”, a-t-il déclaré.

Les maillots, ainsi que d’autres articles tels que des sweats à capuche, des chemises, des chapeaux et des écharpes de marque, s’envolent des étagères, selon Susin.

“Nous avons dû commander à nouveau au moins, presque, quatre fois le produit. Même s’il y a un problème d’approvisionnement, nous avons réussi à trouver plus de produits que nous pouvons offrir à nos clients”, a-t-il déclaré.

Joueur local

L’une des plus grandes vedettes de l’équipe canadienne est Alphonso Davies, 22 ans, d’Edmonton.

Davies a attiré l’attention de Marco Bossio et Dino Bazzarelli, deux entraîneurs de soccer à la St. Nicholas Soccer Academy, en 2011. Ils ont entraîné Davies pendant trois ans, alors qu’il était en 7e, 8e et 9e année.

Marco Bossio, entraîneur à la St. Nicholas Soccer Academy à Edmonton, a entraîné Alphonso Davies pendant trois ans quand Davies était plus jeune. Il est photographié le 18 novembre 2022. (Kory Siegers/CBC)

“Une confiance incroyable”, a déclaré Bossio. “Il avait non seulement la compétence pour soutenir cela, mais il était juste un talent unique. Il l’a démontré sur et en dehors du terrain, et il était très charismatique… C’était vraiment un leader et une personne formidable.”

Bazzarelli a déclaré que Davies avait fait de ce qui semblait impossible une réalité pour les étudiants de la même académie de football qu’il avait fréquentée.

“Il a fait toutes les mêmes choses que ces enfants ont faites – les mêmes installations, le même type d’exercices. Cela leur donne donc une réalité qui, vous savez, je peux le faire.”

Un autre groupe qui surveillera les matchs est la BTB Academy, une organisation qui rend le soccer abordable pour les familles d’Edmonton. Davies est un ambassadeur du programme.

Pius Ishiekwene, directeur technique de la BTB Academy, une organisation sportive communautaire d’Edmonton, est photographié le 17 novembre 2022. (Kory Siegers/CBC)

“[The World Cup] est tout ce dont ils parlent. Depuis le mois dernier, c’est tout ce dont ils parlent”, a déclaré Pius Ishiekwene, directeur technique de l’académie.

Ishiekwene a déclaré qu’il connaissait Davies depuis qu’ils étaient enfants et a déclaré que c’était excitant de le voir sur la plus grande scène du football, réalisant ce rêve.

Mais il a dit que c’était encore plus important pour les enfants du programme.

“Cela rend juste le rêve et l’objectif un peu plus réalistes. On dirait que c’est quelque chose qu’ils peuvent tendre la main et toucher parce qu’ils voient quelqu’un venir exactement d’où ils arrivent à ce stade. Cela leur donne un peu d’espoir. “, a déclaré Ishiekwene.

Dylan Suchy (centre avant) est avec BTB Academy depuis plus de deux ans. (Kory Siegers/CBC)

‘Continue d’essayer’

Dylan Suchy, 11 ans, joue avec l’organisation et s’est dit ravi de voir Équipe Canada sur le terrain.

Il va essayer de regarder tous les matchs, “même à l’école”, et a déclaré qu’il avait hâte de “voir Alphonso marquer beaucoup de buts”.

“Cela fait du bien d’avoir quelqu’un de notre ville pour jouer la Coupe du monde”, a déclaré Suchy, ajoutant que le parcours d’Alphonso lui avait appris des leçons importantes.

“Ne pas abandonner – continuez d’essayer. Même si vous tombez au sol, relevez-vous.”

Shawn Taja a 11 ans et joue au football depuis l’âge de sept ans. (Kory Siegers/CBC)

Shawn Taja, 11 ans, un autre joueur de la BTB Academy, a également déclaré qu’il prévoyait de regarder la Coupe du monde.

“Probablement le Canada jouer et voir Alphonso Davies”, a déclaré Taja lorsqu’on lui a demandé ce qu’il attendait avec impatience.

“Je suis tellement content qu’ils soient en Coupe du monde.”