L’excitation autour des sports électroniques grandit. Mais où sont les bénéfices ?

“Même avec le recalibrage provoqué par la pandémie, nous avons eu des arènes pleines et une audience record”, a déclaré Joe Christinat, un porte-parole d’Activision, ajoutant qu’il y avait “un enthousiasme débordant” pour les nouveaux jeux Overwatch et Call of Duty. “Nos fans veulent ces ligues, et nous restons attachés à eux.”

Les investisseurs ont également réalisé que les incitations des éditeurs de jeux ne sont pas nécessairement alignées sur les leurs. Les éditeurs peuvent se permettre d’exploiter des ligues de sports électroniques qui perdent de l’argent tant qu’ils suscitent l’intérêt pour leurs jeux vidéo rentables, de sorte qu’ils donnent parfois la priorité à la croissance plutôt qu’aux revenus. Riot, par exemple, pourrait hésiter à signer un contrat pour diffuser League of Legends exclusivement sur YouTube ou Twitch, car cela empêcherait les téléspectateurs en Chine, où les deux services sont bloqués, de se connecter.

Ces types d’objectifs contradictoires ont parfois conduit à des négociations tendues.

“C’est un push and pull”, a déclaré Kirk Lacob, le fils de Joe Lacob, propriétaire des Golden State Warriors. “J’ai eu de longues discussions avec divers membres de Riot au fil des ans.” En plus d’être vice-président exécutif des opérations de basket-ball, le jeune M. Lacob supervise les équipes de sports électroniques des Warriors.

Le point de vue de Kirk Lacob est courant parmi les groupes de propriété sportive qui ont acheté ou investi dans des équipes de sports électroniques, une liste qui comprend Stan Kroenke des Los Angeles Rams, Robert Kraft des New England Patriots et Hal Steinbrenner des New York Yankees. . Ancien joueur, M. Lacob a découvert la scène du jeu compétitif au cours des dernières années et a été captivé par la perspective d’atteindre un public jeune et en pleine croissance. Il reste optimiste sur l’industrie – mais aimerait commencer à voir des résultats.

“Je crois vraiment que là où il y a des globes oculaires, là où il y a de l’utilisation, il y a finalement des revenus”, a-t-il déclaré.