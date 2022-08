L’excitation abonde pour le premier jour d’école à North Elementary à Sycamore – Shaw Local

SYCOMORE – Les élèves et leurs parents ont été accueillis par les enseignants et les professeurs de North Elementary sur le nouveau bitume de l’école pour commencer l’année scolaire 2022-2023 mercredi matin.

« C’est toujours formidable de voir tous nos parents et familles ici avec nous le premier jour », a déclaré Thomas Franks, directeur de l’école élémentaire North. “Beaucoup d’excitation, nous adorons ça.”

Franks, qui entame sa quatrième année à l’école, mais 24e dans le district scolaire 427 de Sycamore, a déclaré que cette année marque un retour aux affaires comme d’habitude pour l’école depuis le début de la pandémie de COVID-19 en 2020.

“Nous attendons avec impatience beaucoup d’excellentes instructions, beaucoup de bons moments et de plaisir et je pense que nous retrouverons une partie de cette normalité que nous n’avons pas eue ces dernières années”, a déclaré Franks.

Les élèves de deuxième année et bons amis Addison Craft (à gauche) et Aubrey Crawford courent pour un câlin après s’être repérés le mercredi 17 août 2022, le premier jour d’école à North Elementary à Sycamore. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Ce sentiment a été repris par plusieurs parents Sycamore qui ont déposé leurs élèves mercredi.

“Je pense que c’est bien pour eux d’être de retour à l’école, de reprendre la routine normale”, a déclaré April Weydert, mère de trois élèves de Sycamore.

“J’ai déposé ma fille Sarah, elle entre en quatrième année dans la classe de M. Egan”, a déclaré Weydert. « Elle est tellement excitée et je suis excité aussi. Faites des choses avec le – j’ai trois enfants – sans que mes enfants ne me rendent fou.

La mère de l’élève de North Elementary, Jessalin Bolmer, a déclaré que sa fille lui manquerait d’être à la maison, mais elle est ravie de la retrouver à l’école.

“C’est exitant. J’aime l’avoir à la maison l’été, nous nous amusons beaucoup, mais je suis ravi qu’elle apprenne, retourne à l’école et grandisse », a déclaré Bolmer. “Elle me manque toujours, j’adore l’avoir à la maison.”

Pour Shannon Crawford, dont l’enfant a rencontré l’enfant de Bolmer à l’école, ce fut une matinée émouvante.

“En deuxième année, ils grandissent et toutes ces émotions qui vont avec, mais c’est très excitant que l’école commence”, a déclaré Crawford.

Pendant le trajet vers l’école, Crawford a réfléchi à ce que les élèves et les familles pouvaient se rassembler à l’extérieur pour le premier jour d’école.

“C’était tellement fou il y a deux ans que nous ne pouvions pas, nous n’étions pas là, nous n’avons pas pu faire ça.” dit Crawford. “Donc, cela faisait partie de la chute de ce matin, je me disais” Vous savez … je suis content que nous soyons ici, c’est bien. Je suis rafraîchi.

Weydert a dit qu’elle était heureuse d’avoir la communauté ensemble. Elle a dit qu’elle était très enthousiaste à l’idée que les masques ne soient pas obligatoires dans les écoles Sycamore et a annoncé les enseignants de quatrième année de sa fille.

« Eh bien, nous aimons M. Egan. Il a également été l’enseignant de quatrième année pour mes deux autres enfants », a déclaré Wydert. “En fait, elle est excitée pour le cours de sciences parce qu’il a des expériences amusantes pour la science.”

Stephanie Turner a déclaré que l’abandon de l’offre de son enfant du milieu était un peu écrasant.

“Alors ma fille aînée est allée au collège aujourd’hui et ma plus jeune commence vendredi pour la maternelle, donc je m’y attarde juste aujourd’hui.” dit Turner. “Très grosse semaine aujourd’hui, très très grosse semaine.”

Turner a déclaré qu’elle était assez satisfaite de tous les protocoles en place pour l’année scolaire et a déclaré que les informations envoyées par le district et par le surintendant ont été utiles.

“Nous sommes simplement ravis d’un nouveau départ pour tout le monde”, a déclaré Turner.

Pour commencer l’année scolaire, Franks a sauté sur une table de pique-nique et a parlé aux élèves et à leurs familles via un mégaphone. Il a dit qu’il était un peu nerveux sur le moment mais qu’il ressentait l’excitation de toute l’école.

“C’est très excitant, c’est un effort très communautaire et je pense qu’avec l’ajout de la fête de la rentrée, je pense que cela donne aux gens cette passion de retourner à l’école”, a déclaré Franks. “Et nous avons de grandes familles ici à North, comme nous le faisons dans tout le district, et je pense que le fait qu’elles en fassent partie a été déterminant pour le succès.”