(Opinion Bloomberg) – Quiconque regarde les derniers jours des négociations sur le Brexit devrait recevoir un traitement gratuit pour le coup du lapin. Un moment, il y a l’optimisme qu’un accord est imminent, le suivant apporte un sentiment de morosité imminente sur un probablement pas d’accord.

La date butoir de dimanche pour parvenir à un accord, fixée lors d’un long dîner entre le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen mercredi, peut s’avérer aussi arbitraire que les échéances précédentes. Mais la date butoir du 31 décembre pour le Royaume-Uni de quitter le marché unique est définitive.

L’un des plus grands obstacles à un accord de libre-échange peut être la doctrine de l’exceptionnalisme que Johnson a défendue plus que tout autre dirigeant. La Grande-Bretagne peut faire ce qu’elle veut parce qu’elle est épris de liberté et, en fait, simplement un «meilleur pays». Cette éthique a apporté des dividendes à Johnson sur le plan politique – comme le référendum sur le Brexit et sa propre ascension à Downing Street – mais elle risque maintenant de faire passer tout compromis comme une capitulation. Et c’est inacceptable pour les Brexiters.

Johnson avait jusqu’en juin pour obtenir une prolongation d’un an afin que le Royaume-Uni puisse absorber le choc de la pandémie et travailler dans le cadre de négociations. Il a refusé, arguant que cela ne ferait que reporter l’entrée dans les hautes terres ensoleillées de l’avenir de la Grande-Bretagne après le Brexit. Peut-être. Mais cela signifiait également qu’il y aurait moins de temps et donc peu de chances de réaliser autre chose qu’un maigre accord. Son refus montrait un mépris insensible pour les entreprises et les travailleurs britanniques, qui bénéficieraient de plus de temps pour se préparer aux changements.

Le premier ministre pourra-t-il changer d’avis?

L’argument en faveur de l’optimisme est simple: il n’y a rien de plus irréfléchi, contre-productif ou auto-punissant que deux voisins, alliés de longue date et dépendants économiques qui se dressent mutuellement des barrières majeures aux entreprises. Certainement pas.

L’optimiste voit la menace d’une rupture des pourparlers comme faisant partie du théâtre douloureux mais nécessaire qui rend un compromis politiquement viable pour les deux parties. Le pessimiste, cependant, dirait que les deux parties estiment qu’elles peuvent avaler un Brexit sans accord plus facilement que n’importe quel compromis.

L'histoire continue

L’optimiste soupçonne que le négociateur accompli, la chancelière allemande Angela Merkel, interviendra au dernier moment et facilitera la voie à un accord, tout comme elle l’a fait la semaine dernière avec la Hongrie et la Pologne – deux membres de l’UE qui ont fait plus pour saper le raison d’être du bloc que le Royaume-Uni a. Mais le pessimiste pense que le président français Emmanuel Macron – un homme politique confronté à un lobby de la pêche en colère et à des élections régionales délicates l’année prochaine – refusera de jouer le jeu et d’émettre le «non» décisif.

Cela nous amène au choix auquel Johnson est confronté. Ayant affiné sa marque politique et personnelle autour de l’idée d’exceptionnalisme, il ne veut probablement pas la diluer avec un compromis maintenant. Mais chaque fois que son gouvernement a assumé cette attitude, il a fait encore plus de mal.

La vanité de l’exceptionnalisme britannique a sous-tendu chaque erreur du Brexit britannique, tout comme elle l’a fait avec les erreurs politiques commises pendant la pandémie. Oui, la Grande-Bretagne est un endroit formidable, mais pas tant que les lois du commerce ne s’y appliquent pas. Et pas si formidable qu’elle puisse contenir une pandémie sans renforcer les capacités de test et imposer des verrouillages.

L’appel de sirène à l’exceptionnalisme dit maintenant qu’aucun accord n’est pas un problème car les négociations reprendront au cours de la nouvelle année après que les deux parties auront remporté la victoire. Et pourtant, toute nouvelle négociation nécessitera les mêmes choix difficiles auxquels Johnson est confronté maintenant. En effet, les deux accords conclus par Johnson depuis qu’il est devenu Premier ministre – celui avec l’Irlande Leo Varadkar garantissant l’accord de retrait et celui négocié par Michael Gove cette semaine qui garantissait que le gouvernement respecterait son engagement à la frontière irlandaise – ont vu l’UE tenir à ses importantes lignes rouges.

La position du gouvernement est que quitter sans accord commercial n’aura que des coûts à court terme, que ceux-ci seront minuscules dans le contexte de la pandémie et que les gens les ignoreront parce qu’ils auront finalement toujours la liberté qu’ils veulent. Ce sont de gros paris.

Si Johnson ne conclut pas d’accord commercial, il affirmera sans aucun doute qu’il a adopté une position ferme en faveur de la liberté et de la souveraineté. Et il aura une audience consentante pour ce message. Après tout, il vaut mieux se sentir exceptionnel qu’ordinaire. Le compromis est un récit beaucoup plus difficile à vendre.

Therese Raphael est chroniqueuse pour Bloomberg Opinion. Elle était rédactrice en chef de la page éditoriale du Wall Street Journal Europe.

