L’exceptionnalisme américain est terminé après que la prise du Capitole a conduit à une condamnation à l’étranger

« Au moment où nous parlons, les yeux du monde sont rivés sur cette salle, se demandant si l’Amérique est toujours le brillant exemple de la démocratie, la ville brillante sur la colline », Schumer a dit. « Quel message enverrons-nous aux jeunes démocraties, qui étudient notre constitution, reflétant nos lois et nos traditions, dans l’espoir qu’eux aussi pourront construire un pays gouverné avec le consentement des gouvernés? »

Quelques instants plus tard, une foule de partisans d’extrême droite de Trump ont brisé les protections étonnamment maigres autour du Capitole, ont pris d’assaut le bâtiment et plongé les débats – et le pays – dans le chaos. Au moins quatre personnes sont mortes dans le tumulte. Les législateurs américains ont été contraints de se mettre à l’abri, accroupis sous un bureau et blottis derrière une paire de gardes armés. La foule a fait rage au cœur de la démocratie américaine, attaquant les bureaux du Congrès avec une impunité apparente.

Alors que les déclarations indignées des alliés américains inquiets affluaient, les doyens de la communauté de la politique étrangère de Washington ont pleuré ce qui était arrivé à l’image de l’Amérique dans le monde. « Voilà pour le transfert pacifique du pouvoir, le caractère américain exceptionnel, car nous sommes une ville rayonnante sur une colline », a tweeté Richard Haass du Conseil des relations extérieures.

Il a également donné aux opposants présumés de Washington de nombreuses munitions pour condamner des décennies de rhétorique et de politique américaines.. «Les événements d’hier ont montré que les États-Unis n’ont aucun droit moral de punir un autre pays sous prétexte de maintenir la démocratie», a tweeté le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, qui sanctionne le pays du gouvernement. Trump condamné.

Le président iranien Hassan Rohani a déclaré que le drame du Capitole « montrait à quel point la démocratie occidentale est faible ». La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré, avec un soupçon de suffisance, que ses collègues « espèrent que le peuple américain pourra profiter de la paix, de la stabilité et de la sécurité le plus rapidement possible ».

« Après hier, ils auront une source d’espoir de moins, un allié de moins sur lequel ils pourront compter », a écrit Anne Applebaum dans l’Atlantique, faisant référence à des mouvements dissidents sous des régimes autocratiques. La force de l’exemple américain sera plus faible qu’elle ne l’a jamais été; Les arguments américains seront plus difficiles à entendre. «

Mais est-ce vraiment le cas? Cette piété face à «l’exemple» américain et l’incapacité apparente à faire parler les Américains de la dévastation de mercredi comme si cela pouvait arriver ici – eh bien, il l’a fait – sont les deux faces de la même myopie, celle qui surestime l’influence morale de l’Amérique dans le monde et sous-estime la profondeur du dysfonctionnement déjà inhérente au système américain.

Ce qui s’est passé au Capitole était intrinsèquement américain, lié par une longue tradition de paranoïa de droite et de racisme nativiste. Certains dans la foule en émeute ont agité des drapeaux confédérés; ils ont été exhortés par un président qui a puisé dans un seuil de douleur profonde qui existait bien avant qu’il ne prenne le pouvoir.

Les sondages montrent déjà qu’une jeune génération est américaine moins susceptibles de croire au caractère «exceptionnel» de leur pays et sont plus susceptibles de souhaiter que les États-Unis jouent un rôle plus limité et modeste sur la scène mondiale. Mais ce sont les plus âgés qu’eux, y compris les personnalités clés de l’establishment de Washington, qui semblent avoir besoin des mythes de l’excellence américaine pour se maintenir.