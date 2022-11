L’excellente offre Pixel 7 Pro Black Friday de Google est arrivée: 150 $ de réduction

Bien que nous soyons de grands fans de la Pixel Watch et que nous aimions la voir bénéficier de sa première remise, nous savons que la véritable offre du Black Friday que vous attendiez concerne les nouveaux téléphones de Google. Je suis ravi de pouvoir vous annoncer que les offres Pixel 7 et Pixel 7 Pro Black Friday sont désormais en ligne. Il est temps de vous procurer un nouveau téléphone.

Comme indiqué précédemment, Google baisse 150 $ de réduction sur le Pixel 7 Pro et 100 $ de réduction sur le Pixel 7. Les prix des deux téléphones étaient déjà assez raisonnables, donc avec de nouveaux points de départ de 749 $ et 499 $ pour les vacances, nous n’hésiterons pas à vous dire de courir à ces rabais et d’en acheter un.

Je pense qu’il est prudent de dire que le Pixel 7 Pro et le Pixel 7 sont nos meilleurs téléphones de 2022. Tim a qualifié le Pixel 7 Pro de téléphone Google “parfait” dans son avis, tandis que j’ai tout de suite dit que le Pixel 7 était le “meilleur” dans mon avis. Google a cloué les bases avec les deux téléphones, tout en offrant la meilleure expérience logicielle sur Android et en leur donnant des caméras incroyables. Il n’y a tout simplement pas de quoi se plaindre de ces téléphones, surtout si l’on considère à quel point ils sont bon marché.

Alors, quelle couleur de Pixel 7 achetez-vous ? Je pense que pour le Pixel 7 Pro, cette couleur Hazel est plutôt jolie. Il a une sophistication, sans être exagéré. En personne, il ressemble beaucoup à un gris-vert en sourdine et est sans aucun doute le meilleur pour le 7 Pro. Du côté du Pixel 7, j’ai passé le plus de temps avec le modèle Lemongrass, mais je ne suis pas sûr de le recommander. C’est marrant! C’est aussi un très ton jaune dont je me voyais me lasser avant longtemps. J’opterais probablement pour le modèle blanc ou neige si c’était à refaire. Les versions noires de chacun vont être dégoûtantes avec les empreintes digitales dans les minutes qui suivent votre possession, alors évitez peut-être celles-ci si vous prévoyez de ne pas utiliser d’étui.

Est-ce la meilleure offre BF 2022 ? Probablement.

Acheter le Pixel 7 Black Friday :