L’excellente interface utilisateur One de Samsung pourrait rejoindre Wear OS Watches

Très bien, nous avons un autre rapport Samsung-est-passe-à-Wear-OS ce matin, seul celui-ci ajoute un nouveau jus. Tu es prêt pour ça? Lorsque la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch Active 4 arriveront plus tard cette année, nous pensons non seulement qu’ils exécuteront le système d’exploitation Wear de Google, mais Samsung devrait ajouter One UI au-dessus. Whoa.

Les gens de SamMobile a laissé tomber les nouvelles sur nous, en disant que le skin sera One UI 3.x et entièrement unique aux appareils portables. Ils ont également mentionné des noms de code familiers pour les montres de Wise, Fresh et Lucky, Wise étant la Galaxy Watch 4 régulière avec lunette tournante.

L’ajout d’une interface utilisateur au-dessus de Wear OS a beaucoup de sens. Le système d’exploitation Wear de Google, à moins que Google ne décide de s’en soucier un jour, est un système d’exploitation assez simple qui n’a vu que des améliorations de la part des entreprises qui fabriquent des montres Wear OS. Nous parlons de sociétés comme Fossil et Suunto qui ont ajouté des modes de batterie ou un suivi supplémentaire de la condition physique et du sommeil pour amener le logiciel à un niveau compétitif, car Google ne le fera pas.

L’interface utilisateur One de Samsung pourrait bien paraître et fonctionner parfaitement sur les appareils portables. Il est conçu pour des expériences tactiles modernes avec des points de contact et des mises en page qui facilitent l’interaction. Un portable, avec son petit écran, doit être efficace pour ce genre de choses, et donc si Samsung peut manipuler les idées de One UI pour le poignet, je pourrais le voir bien s’intégrer. De plus, cela ajouterait une bonne dose de saveur au système d’exploitation Wear rarement amélioré de Google.

Mais l’autre côté de cela, c’est que le passage à Wear OS donne à Samsung l’accès à Google Play et à toutes les applications dont il dispose. Le système d’exploitation Tizen que toutes les montres Samsung utilisent actuellement n’a pas été en mesure d’attirer les développeurs comme ils l’avaient espéré et n’a pas vu son écosystème d’applications se développer beaucoup. En optant pour One UI, Samsung peut passer à un plus grand pool d’applications et montrer également le look personnalisé que nous avons tous adopté sur les téléphones populaires de Samsung.

J’adore ce mouvement.