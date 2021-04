Avec l’ajout par le président Biden de 100 millions de doses supplémentaires du vaccin Johnson & Johnson au stock de vaccins du pays, les États-Unis sont désormais susceptibles non seulement d’atteindre leur objectif de vacciner tous les adultes d’ici juin, mais aussi d’avoir un excédent de millions de doses. à partager avec d’autres nations.

L’annonce récente que les États-Unis prévoient de «prêter» au Mexique 2,5 millions de doses du vaccin AstraZeneca est un début prometteur, mais alors que les États-Unis déploient une stratégie plus large de diplomatie vaccinale cet été, ils seront à nouveau confrontés à une question importante: qui est premier?

À cela, il y a une réponse simple: le Mexique d’abord.

Pourquoi le Mexique, alors que tant d’autres pays sont désespérément dans le besoin?

La justification peut se résumer en trois mots: décès, flux et amitié.

Les travailleurs essentiels traversent la frontière

Le Mexique a été frappé par le coronavirus. Sur les 20 pays les plus touchés par le COVID-19, le Mexique a le taux de mortalité le plus élevé, avec 9 décès pour 100 cas confirmés. C’est quatre fois le taux américain. Avec plus de 2,1 millions de cas confirmés en mars 2021, le Mexique se classait 14e parmi les pays les plus infectés au monde, troisième au monde pour les décès.

La campagne de vaccination du Mexique est fabriquée à partir d’un pastiche de fournitures achetées en Russie, en Chine, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, qui n’ont pas encore été livrées. COVAX, l’initiative de vaccination de l’Organisation mondiale de la santé, pourrait aider, mais 156 pays sont déjà dans la file d’attente.

Ce sera remarquable si le Mexique parvient à vacciner ses 126 millions de personnes d’ici l’été 2022 sans aide.

Pour comprendre pourquoi le déploiement du vaccin glaciaire au Mexique est important pour les États-Unis, nous devons parler de flux.

Considérez ceci: plus de 6 millions de conteneurs de camions de fret ont franchi la frontière américano-mexicaine en 2020. Américains ou mexicains, ces camionneurs sont des travailleurs essentiels permettant au commerce de prospérer.

Au port de San Ysidro-Tijuana, le quatrième poste frontière le plus fréquenté au monde, il y avait plus de 36 millions de passages pour véhicules et piétons en 2019, dont beaucoup sont des navetteurs. Depuis la fermeture de la frontière en mars 2020, une grande partie de ce trafic, commercialement essentiel, se poursuit.

Du tourisme au commerce, nous sommes liés

Il y a d’autres flux. Le tourisme attire chaque année des millions d’Américains vers le sud. Même maintenant, le Mexique se prépare à une vague de jeunes briseurs de printemps américains par milliers désireux de se baigner sur les plages de Mazatlán et Puerto Vallarta.

On estime à 1,5 million le nombre d’Américains résidant au Mexique, habitant des communautés comme San Carlos, Sonora, le lac Chapala, Jalisco et San Miguel, Guanajuato. Beaucoup de ces expatriés voyagent périodiquement aux États-Unis. Au fur et à mesure qu’ils se déplacent, le virus fait de même.

La famille et les amis devraient également conduire l’aide américaine. S’il y a jamais eu un amalgame de nécessité et de fraternité, il se trouve à travers notre frontière commune de 1 954 milles et les relations qui les unissent.

Le Mexique est notre deuxième partenaire commercial et la patrie de 62% de notre plus grande minorité ethnique, la population latinex des États-Unis. Le Mexique est également un allié stratégique indéfectible dont l’Amérique dépend pour aider à résoudre de nombreux problèmes communs.

Ces liens sont hypervisibles le long de la frontière. Des villes sœurs comme El Paso et Ciudad Juarez sont interdépendantes, mélangées et mélangées quotidiennement. Les villes frontalières abritent de nombreuses familles avec des grands-parents, des frères et sœurs, des tantes, des oncles, des enfants et des parents dans les deux comtés.

Le commerce de détail aux frontières repose sur ces visites transfrontalières. La restauration de tout type de normalité familiale et commerciale nécessite de vacciner les 15 millions d’habitants le long de la frontière.

On ne peut pas résoudre ça sans le Mexique

En bref, les communautés frontalières ne peuvent pas résoudre leur crise sanitaire localement sans solutions à proximité. Le contrôle du virus à la frontière est une entreprise internationale.

Alors, le Mexique devrait-il continuer à être favorisé alors que les États-Unis déploient leur diplomatie vaccinale? Vous pariez que ça devrait.

Le prêt prévu de doses d’AstraZeneca ne fera qu’effleurer la surface de la crise virale urgente au Mexique, nécessitant une stratégie binationale plus complète. Le seul intérêt des États-Unis devrait faire de la campagne de vaccination binationale une priorité. De plus, peu de gestes de bonne volonté pourraient faire autant pour restaurer la confiance du Mexique, piétinée par Trump, en son voisin nord-américain.

Si le président Biden veut réinitialiser les relations de l’Amérique avec le Mexique, commençons ici.

Irasema Coronado est directrice de la School of Transborder Studies de l’Arizona State University. Eva Moya est professeure agrégée de travail social à l’Université du Texas à El Paso, Texas, où elle se spécialise dans la santé aux frontières et l’engagement communautaire. Stephen Mumme est professeur de sciences politiques à la Colorado State University et ancien président de l’Association for Borderlands Studies. Cette colonne est apparue à l’origine à la République de l’Arizona.