L’excavation des tombes commence sur le site de l’église noire coloniale

Des archéologues de Virginie ont commencé lundi à fouiller trois tombes présumées sur le site d’origine de l’une des plus anciennes églises noires du pays, entamant un effort de plusieurs mois pour savoir qui y était enterré et comment ils vivaient.

La First Baptist Church a été fondée en 1776 par des Noirs libres et réduits en esclavage à Williamsburg, la capitale coloniale de la Virginie. Les membres se sont d’abord rencontrés secrètement dans les champs et sous les arbres au mépris des lois qui empêchaient les Afro-Américains de se rassembler.

Au total, 41 parcelles funéraires apparentes ont été identifiées. La plupart mesurent de 4 à 6 pieds (1,2 à 1,8 mètre) de long et jusqu’à 2 pieds (0,61 mètre) de large. Le sol est décoloré aux endroits où des trous ont probablement été creusés et rebouchés. Une seule tombe semble être marquée, avec une bouteille de vin vide à l’envers.

Avant le début des fouilles lundi, une bénédiction privée a eu lieu.

“C’était important pour nous d’avoir cette cérémonie – pour bénir les ancêtres”, a déclaré Connie Matthews Harshaw, membre de l’église et présidente du conseil d’administration d’une fondation qui préserve l’histoire de First Baptist. « Parce que nous ne connaissons pas leurs noms. Leurs noms ne sont connus que de Dieu.

L’église originale de First Baptist a été détruite par une tornade en 1834. La deuxième structure, construite en 1856, est restée là pendant un siècle. Ce bâtiment a été acheté en 1956 et rasé pour construire un parking pour Colonial Williamsburg, un musée d’histoire vivante qui s’agrandissait à l’époque et qui compte maintenant plus de 400 structures.

Pendant des décennies, le musée n’a pas réussi à raconter les histoires des Noirs américains coloniaux – dont beaucoup étaient réduits en esclavage – qui représentaient plus de la moitié des 2 000 habitants de la capitale de Virginie au XVIIIe siècle. Mais ces dernières années, il s’est efforcé de raconter une histoire plus complète, en mettant de plus en plus l’accent sur l’histoire afro-américaine.

Lorsque la structure originale de l’église a été découverte l’année dernière, le premier pasteur baptiste Reginald F. Davis a déclaré qu’il s’agissait « d’une redécouverte de l’humanité d’un peuple ».

“Cela aide à effacer l’amnésie historique et sociale qui a affligé ce pays pendant tant d’années”, a-t-il déclaré.

Si des restes humains sont trouvés dans les parcelles ciblées, des tests ADN et des analyses d’ossements seront effectués, a déclaré Jack Gary, directeur de l’archéologie de Colonial Williamsburg.

L’analyse de l’ADN devrait être en mesure de déterminer la couleur des yeux et le teint de la peau ainsi que la propension à certaines maladies et l’ascendance génomique. L’analyse des os peut montrer l’âge d’une personne au moment de son décès ainsi que sa qualité de vie et les contraintes physiques qu’elle a endurées, a déclaré Gary.

Les restes seront emmenés à l’Institut de biologie historique sur le campus de William & Mary, une université de Williamsburg, pour le nettoyage et l’analyse des os. L’Université du Connecticut effectuera les tests ADN.

Les membres de l’Église veulent éventuellement soumettre de l’ADN pour déterminer les liens familiaux avec ceux qui y sont enterrés. Les restes humains seront éventuellement réinhumés.

“Je dirais qu’à la fin des années 1800 ou au début des années 1900, ils avaient cessé d’enterrer des gens là-bas et cela a commencé à disparaître de la mémoire”, a déclaré Gary.

Les parcelles funéraires présumées ont été une surprise pour beaucoup, a déclaré Harshaw, membre de First Baptist. Mais certains fidèles plus âgés croyaient depuis longtemps que des descendants y étaient enterrés sur la base d’histoires transmises de génération en génération.

“Quand votre grand-mère vous dit quelque chose, normalement vous pouvez compter dessus”, a déclaré Harshaw.

Ben Finley, l’Associated Press