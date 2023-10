Lexar lance une carte NM de 512 Go pour les téléphones Huawei

Huawei a introduit un format de carte mémoire propriétaire appelé carte NM en octobre 2018 et l’utilise sur la plupart des appareils depuis cinq ans. La norme n’a pas été adoptée en dehors des appareils du fabricant chinois et, naturellement, les fabricants de mémoire ne se sont pas précipités pour l’adopter.

Pourtant, maintenant que les ventes de Huawei semblent reprendre, Lexar monte à bord. Jusqu’à présent, la plus grande carte NM disponible était de 256 Go, mais la société a maintenant lancé une nouvelle carte NM d’une capacité de 512 Go.

La carte NM est un tiers plus petite que la carte micro SD et s’insère dans l’emplacement nano-SIM. La raison pour laquelle d’autres entreprises n’ont pas adopté cette norme est la conception plus complexe et les difficultés techniques, qui augmenteraient les coûts.

Il y a aussi la partie marketing où les fabricants de smartphones préfèrent que les utilisateurs restent dans leur écosystème et utilisent le stockage cloud interne comme Google Drive, Apple iCloud, Samsung Cloud, Mi Cloud, etc.

Le nouveau produit Lexar prend en charge le protocole eMMC 5.1 et offre une vitesse de lecture de 90 Mo/s et une vitesse d’écriture allant jusqu’à 85 Mo/s, ce qui est loin d’être aussi rapide que le stockage intégré actuel, mais plus que suffisant pour filmer en 4K. vidéo sur un smartphone Huawei.

La carte NM de 512 Go n’est pas encore disponible en vente en ligne. Nous nous attendons à un prix bien supérieur à 100 $/100 €/100 £, étant donné que la carte NM actuelle de 256 Go se situe entre 50 $ et 80 $ chez Vmall, Amazon et certains magasins hors ligne.

